Recensione del romanzo ' Dopo la pioggia' di Tracy Farr

Recensione del primo EP di Maryam Tancredi - un pop che si inchina al classico : La vincitrice di "The Voice of Italy 2018" giunge finalmente alla sua prima prova in studio: il primo EP di Maryam Tancredi, chiamato semplicemente "Maryam" esce oggi, 31 maggio, e ci presenta tre inediti e tre cover. La giovane cantautrice napoletana ha scelto di chiamare col proprio nome il suo primo lavoro discografico proprio per farci capire che, in tutte le tracce, è presente ogni sua singola sfaccettatura. Prodotto da Nicolò Fragile ...

Recensione RAGE 2 - innovazione e tradizione del mondo post apocalittico : È possibile sintentizzare RAGE 2 con una sola parola? Certo che sì! Se dovessimo usare un solo termine per riassumere cosa il titolo di Avalanche Studios e Id Software propone ai propri utenti, ebbene non esiteremmo a usare “caos”. Lungi da noi utilizzarlo in via dispregiativa o comunque nella sua accezione negativa: no, il caos di RAGE 2 è funzionale alla riuscita dell'esperienza ludica, un'esperienza che pesca senza alcun dubbio a piene mani ...

Aladdin - Will Smith è un Genio della lampada con poca verve - aiutato da grandi effetti speciali (Recensione). : La versione live action della storia di Aladdin, remake in carne ed ossa del film di animazione del 1992 è in linea con la sequenza dei nuovi film Disney (uno degli ultimi in ordine di apparizione è stato Dumbo). Aladdin è un film godibilissimo per tutta la famiglia. Grazie ad un sapiente utilizzo degli effetti speciali, nel film non manca la magia, ma non è tutt’oro quel che luccica, persino nella caverna delle meraviglie. La storia in ...

Rocketman : Recensione del film su Sir Elton John : Nell’Ottobre del 2018 è uscito un film che ha raccontato di un personaggio iconico della musica Pop Rock di tutti i tempi: Bohemian Rhapsody. Il film su Freddie Mercury è stato, come prevedibile, campione di incassi in quanto acclamato dal pubblico e dal red carpet losangelino – e non solo – per l’ottima interpretazione dei vari attori e per gli storici brani che naturalmente fanno da colonna sonora alla pellicola. In realtà il film ...

Team Sonic Racing : Recensione PS4 Pro sul ritorno alle corse del porcospino blu : Arriva finalmente l'ultima fatica di Sega, Team Sonic Racing (titolo arcade ambientato nell'universo di Sonic the Hedgehog). Arriva, però, in un momento un po' particolare; esce, infatti, in una data molto, ma molto vicina al suo secondo nemico per eccellenza Crash Team Racing (il pimo è Mario Kart). Gameplay Il gioco è molto simile a quello visto nei precedenti capitoli, e questo non è un male. Alla fine resta un Racing arcade molto solido e ...

L’Angelo Del Male Brightburn film al cinema : Recensione - cast - curiosità : Tra i film al cinema in uscita giovedì 23 maggio 2019 c’è L’Angelo Del Male Brightburn, il nuovo film di James Gunn con David Denman, Elizabeth Banks e Jackson A. Dunn. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’Angelo Del Male Brightburn film al cinema: cast e scheda DATA USCITA: 23 maggio 2019 GENERE: Horror ANNO: 2019 ...

In Killing Eve 2×07 Eve e Villanelle consumano un rapporto a distanza - ma c’è aria di guai in vista del finale di stagione (Recensione) : Sarà vero che gli opposti si attraggono, ma anche che chi si somiglia si piglia. Killing Eve 2x07 ne dà un'inquietante dimostrazione osservando da vicino la pericolosa dinamica tra Villanelle e Aaron Peel. L'episodio si apre con un primo punto di contatto tra i due. In una scena che rovescia le abitudini passate – in genere è Villanelle a lasciare dei regali alla porta di qualcuno – la ragazza vede un pacchetto sull'uscio del suo appartamento. ...

Game of Thrones - Recensione SENZA SPOILER dell’ultima puntata : http://www.youtube.com/watch?v=qyBPzUe3hNI Questa recensione NON contiene SPOILER sul finale di Game of Thrones Dopo dieci anni, otto stagioni e 73 episodi Game of Thrones è giunto al termine. Con l’episodio intitolato in inglese The Iron Throne, infatti, la saga creata da George RR Martin nelle sue Cronache del ghiaccio e del fuoco e adattata per la tv da David Benioff e DB Weiss è arrivata finalmente al suo tanto atteso epilogo. Un ...

Dolor y Gloria - Pedro Almodóvar alla ricerca del tempo perduto (Recensione) : È in questi giorni in concorso al Festival di Cannes Dolor y Gloria, tra i candidati più accreditati alla Palma d’Oro. E siamo di fronte al titolo forse più personale e maturo di Pedro Almodóvar, premiato dall’affetto del pubblico italiano, con un primo weekend da oltre un milione d’incasso. Il protagonista è un regista omosessuale, Salvador Mallo (un Antonio Banderas alla sua prova più matura), immalinconito dagli anni e dai tantissimi ...

Il mio gioco preferito di Nek è la prima parte del percorso intimista di un eterno ragazzo (Recensione) : Ne "Il mio gioco preferito" di Nek scopriamo che Filippo Neviani, quel ragazzone con gli occhi chiari e la voce energica, è ancora a bordo campo con un nodo in gola ad osservare il match della nostra esistenza. Lo dice nella title-track, lo dice nei suoni e nell'empatia che è propria di pochi validi artisti. Troviamo novità e sperimentazione, in queste sette tracce che compongono la prima parte di un progetto che troverà conclusione in ...

Balìa di Delmoro è l’inquietudine del nostro divenire una società dei consunti - un indie pop colorato di esotico (Recensione) : "Balìa" di Delmoro è il manifesto della complessità di un artista dalle larghe vedute, un ragazzo che non riesce a fossilizzarsi su una singola scelta e proprio per questo libera sul foglio ogni idea e ogni passione. Lo si evince dal sound, dai testi e dalla cura delle liriche, un intreccio di dettagli che ci presentano un album creato con metodo e ricerca, forte nel ritmo e intenso nella sostanza. Mattia Del Moro, questo il suo vero nome, ha un ...