Polemiche Salvini-Fico su dedica Festa

matteosalvinimi : #Salvini: non chiedo mezzo ministro in più. Chiedo solo di smetterla con le polemiche e di lavorare. Dobbiamo lavor… - lucianonobili : Non so a che partito si riferisca Zingaretti, attaccando la minoranza che ha fatto lealmente campagna al suo fianco… - matteosalvinimi : #Salvini: non ho tempo per polemiche e insulti, vado avanti. Chiedo voti per Lega per cambiare vincoli europei, con… -