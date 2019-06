MotoGp – Petrucci da applausi al Mugello | dopo la vittoria il pensiero va a Dovizioso

MotoGp Mugello - Petrucci vince per la prima volta davanti a Marquez e Dovizioso. Rossi fuori : Il Mugello giallo, uniforme e speranzoso, si scolora definitivamente all’ottavo giro. E’ il momento in cui Valentino Rossi, eterno uomo delle rimonte, cade e si ritira. Il dottore, dopo un weekend da ritiro, parte 18° e questa volta non ha le forze per recuperare. prima passa un altrettanto sbiadito Jorge Lorenzo, si porta 15°, poi sbaglia ed esce di pista. Rientra 22°, si rimette in corsa, ma il secondo errore gli costa la gara: ...

Marc Marquez MotoGp - GP Italia 2019 : “Un secondo posto importante per la classifica - oggi Petrucci non si batteva…” : Si ferma la serie di vittorie di Marc Marquez che, suo malgrado, deve accontentarsi della piazza d’onore nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Rimane, quindi, un tabù per il pilota spagnolo la gara del Mugello, nella quale ha vinto solamente in una occasione nel lontano 2014. Anche oggi, ad ogni modo, il campione del mondo le ha provate tutte per salire sul gradino più alto del podio ma, come ha spiegato al termine ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Italia 2019 : “Vincere qui è speciale - ringrazio Dovizioso per avermi sostenuto” : E, dopo una lunga sofferenza, le critiche e qualche esternazione ardita, oggi è il giorno del meritato trionfo per Danilo Petrucci. Nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, il tracciato del Mugello è stato il teatro della prima sinfonia del centauro ternano che, in sella alla Ducati, ha realizzato il suo sogno: vincere e dimostrare di essere all’altezza della situazione. Non ci poteva essere luogo più bello per farlo ...

MotoGp – Petrucci non ci crede ancora - Marquez si difende - Dovizioso deluso : le parole dei piltoti dopo la gara del Mugello : Danilo Petrucci incredulo per la vittoria al Mugello, Marquez si prende la seconda piazza ‘in difesa’, Dovizioso deluso per il terzo posto: le parole dei piloti al parco chiuso dopo due successi consecutivi a Jerez e Le Mans, Marc Marquez deve accontentarsi del secondo posto. Il pilota spagnolo manca il tris in Italia, costretto a salire sul secondo gradino del podio dietro ad uno straordinario Danilo Petrucci, vincitore sul ...

MotoGp – Il confronto con Lorenzo e quel retroscena su Rossi - Petrucci svela : “Valentino mi odia perchè…” : Il pilota della Ducati ha parlato del paragone con Lorenzo, svelando anche un piccolo retroscena relativo a Valentino Rossi La prima gara non è ancora riuscito a vincerla, ma è senza dubbio il pRossimo obiettivo da raggiungere in sella alla Ducati ufficiale. Danilo Petrucci ha ormai preso dimestichezza con la DesmosediciGP, un punto a suo favore che gli permette già di essere competitivo. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ternano ha ...

