Lasse Matberg | vincitore di Ballando con le stelle | «Italiani | grazie per l’amore»

Lasse Matberg portato via con l’ambulanza da Ballando con le stelle : Sara Di Vaira: “Lasse Matberg portato via in ambulanza dopo la vittoria a Ballando con le stelle” Ha rotto il silenzio ai microfoni di TvBlog Sara Di Vaira, dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2019 con Lasse Matberg, avvenuta ieri sera, al termine della decima e ultima puntata. E proprio nell’intervista in questione, la ballerina ha parlato dell’infortunio che ha colpito il vichingo pochi minuti prima che vincesse ...

Il "Vichingo" Lasse Matberg e Sara Di Vaira trionfano a Ballando con le stelle : Lasse Matberg e Sara Di Vaira vincono “Ballando con le stelle” con il 57 per cento dei voti. Gli altri finalisti, Ettore Bassi e la ballerina Alessandra Tripoli, fermi al 43 per cento. Nelle immagini, l’esibizione del modello e ufficiale della marina norvegese seguita dal momento della proclamazione dei vincitori

Ballando con le stelle : vince Lasse Matberg : Si è conclusa ieri sera l'edizione 2019 di Ballando con le stelle, storica trasmissione targata Rai 1 che vede personaggi noti del mondo dello spettacolo cimentarsi in vari tipi di ballo. La gara della finale Le quattro coppie della finale, ben assortite, hanno disputato una sfida all'ultimo passo. Ettore Bassi, accompagnato da Alessandra Tripoli, era il concorrente favorito per la vittoria di quest'anno. L'attore aveva commosso tutti la scorsa ...

Lasse Matberg - chi è il gigante (bellissimo) che ha vinto Ballando con le Stelle 2019 : Lasse Matberg entra a passo di danza nella storia di uno dei programmi più famosi d’Italia ma, soprattutto, nel cuore delle telespettatrici italiane. Ecco la storia del principe vichingo che ha vinto Ballando Con Le Stelle. CLasse 1986, lunghissimi capelli biondi e un fisico scultoreo, Lasse non è un uomo che passa inosservato. La sua fisicità massiccia (è alto 197 cm e pesa 100 Kg) avrebbe potuto essergli di ostacolo sulla pista da ballo, ...

