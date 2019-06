Ambra Lombardo dopo il GF16 Kikò Nalli | E' nato qualcosa di profondo!

Ambra Lombardo aspetta Kiko e lascia il lavoro : “Il tempo ci darà ragione” : Ambra Lombardo intervista su Di Più: le parole sul lavoro e su Chicco Nalli Il Grande Fratello 16 ha completamente stravolto la vita di Ambra Lombardo. Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 la 33enne ha deciso di abbandonare il suo lavoro da insegnante e di mollare pure il ragazzo conosciuto qualche mese […] L'articolo Ambra Lombardo aspetta Kiko e lascia il lavoro: “Il tempo ci darà ragione” proviene da Gossip e ...

Ambra Lombardo su Tina Cipollari : “I commenti? Non mi preoccupano” : Grande Fratello: Ambra Lombardo replica ai commenti di Tina Cipollari Ambra Lombardo ha fatto discutere per il suo interesse amoroso verso Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. La professoressa si è ritrovata a rispondere a critiche durissime nei suoi confronti, che la vedrebbero interessata soltanto alle luci dei riflettori e non al concorrente del GF 16. Per non parlare dei continui commenti, forse ironici forse no, fatti ...

GF 2019 - Ambra Lombardo sbrocca sui social : “Usiamo il cervello!” : Ambra Lombardo ha usato Kikò Nalli al Grande Fratello? Parla lei Da quando è stata eliminata dal GF 2019, la bella professoressa Ambra Lombardo non fa altro che ricevere critiche su critiche. In molti l’accusano di aver usato Chicco Nalli per avere una maggiore notorietà all’interno del reality show di canale 5, mentre addirittura altri dicono che il suo unico interesse sia quello della luce dei riflettori. Ambra non ne può davvero ...

Dove ha dormito Taylor Mega? Ambra Lombardo gelosa di Kikò : L'ingresso di Taylor Mega ha scombussolato gli equilibri del Grande Fratello. La bellezza dell'influencer non ha lasciato indifferente gli uomini della casa, tant'è che Ambra Lombardo ha manifestato la sua gelosia nei confronti di Kikò Nalli. La professoressa è parsa molto gelosa, soprattutto perché l'hair-stylist non ha ricevuto da parte sua alcuna notizia.-- "Dove ha dormito Taylor Mega? Va controllata, può essere un pericolo", ha ammesso ...

Ambra Lombardo - salta l’incontro con Kikò : “Taylor Mega un pericolo” : Taylor Mega al Grande Fratello 16: la Prof Ambra Lombardo è gelosa Ambra Lombardo è più che mai preoccupata per la sua storia d’amore con Chicco Nalli, in arte Kikò. Lunedì 27 maggio i due dovevano rivedersi al Grande Fratello 16, dove nel Camping Carmelita era stata organizzata una romantica sorpresa da parte della professoressa […] L'articolo Ambra Lombardo, salta l’incontro con Kikò: “Taylor Mega un pericolo” ...

Grande Fratello 16 : Kikò Nalli ha dei dubbi su Ambra Lombardo : Kikò Nalli pensa a Ambra Lombardo e confessa: “Fuori avrò il tempo per…” Il Grande Fratello continua a scatenare sentimenti contrastanti nei concorrenti. Nelle prime ore del mattino, Kikò Nalli si è interrogato su Ambra Lombardo e su un loro possibile futuro insieme. La conoscenza al GF 16 è stata infatti interrotta dopo appena tre settimane, permettendo però ai due concorrenti di avvicinarsi e capire di provare un attrazione ...

Kikò Nalli - video lettera dei figli/ Ambra Lombardo : 'sono felice per lui' : Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: si schiera con Valentina Vignali, fra i più stufi nell'ascoltare sempre gli stessi discorsi da parte di Michael.

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo risponde a Tina Cipollari su Kiko Nalli : ‘Può stare serena’ : La vicinanza tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli nata nella casa del Grande Fratello 2019 e ben presto interrotta dalla di lei eliminazione come sappiamo ha generato qualche perplessità nella ex moglie di lui, Tina Cipollari, e nei figli della coppia che hanno accusato la professoressa di essere falsa specie quando è rientrata in casa e ha baciato Kikò confessandogli di pensare continuamente a lui. Ora Ambra replica agli attacchi in ...

Ambra Lombardo aspetta Kikò - l'appello a Tina : "Sono una ragazza perbene - può stare serena" : Il feeling nato nella Casa del Grande Fratello ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un grande amore. La...

GF16 - Ambra Lombardo : "Tina Cipollari può stare serena - sono una ragazza perbene. Il fratello e la nipote di Kikò fanno il tifo per me" : Ambra Lombardo, una delle concorrenti del Grande fratello 16, è tornata a parlare di Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari con cui è nato un sentimento all'interno della casa di Cinecittà, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.L'insegnante e modella di origini siciliane, ovviamente, ha risposto ad una domanda riguardante la reazione a caldo non positiva, scriviamo così, di uno dei tre figli di Kikò e di Tina Cipollari che ...

Grande Fratello 16 - Ambra Lombardo : "Tina Cipollari può stare serena - sono una ragazza perbene. Il fratello e la nipote di Kikò fanno il tifo per me" : Ambra Lombardo, una delle concorrenti del Grande fratello 16, è tornata a parlare di Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari con cui è nato un sentimento all'interno della casa di Cinecittà, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.L'insegnante e modella di origini siciliane, ovviamente, ha risposto ad una domanda riguardante la reazione a caldo non positiva, scriviamo così, di uno dei tre figli di Kikò e di Tina Cipollari che ...

Ambra Lombardo : "Dubito che Tina abbia paura di me - io la rispetto” - : Luana Rosato Ambra Lombardo ha avuto modo di replicare alle frecciate social di Tina Cipollari e ha scelto di non alimentare la polemica, dicendosi propensa ad un dialogo qualora Kikò lo volesse Ha scelto la diplomazia e ha preferito non alimentare le polemiche. Così Ambra Lombardo ha risposto ad alcune domande riguardanti le frecciate social di Tina Cipollari e i giudizi intransigenti del figlio di Kikò Nalli. Divenuta un volto noto ...

Grande Fratello : Ambra Lombardo fa un annuncio su Kikò Nalli : Kikò Nalli e i dubbi su Ambra Lombardo al GF: la risposta di lei a Mattino 5 Ambra Lombardo del Grande Fratello è stata ospite a Mattino 5 oggi. La professoressa del reality condotto da Barbara d’Urso, in collegamento con Federica Panicucci ha parlato a lungo di Kikò Nalli sottolineando di essere intenzionata a proseguire la conoscenza con lui. La storia d’amore in erba tra la ragazza e l’ex marito di Tina Cipollari continua ...

GF16 - Ambra Lombardo risponde a Tina - ma la Cipollari continua a lanciare frecciatine : In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv Ambra Lombardo ha deciso di rispondere a Tina Cipollari. La professoressa siciliana ha partecipato al Grande Fratello 16 dove ha conosciuto e sembrerebbe si sia innamorata di Chicco Nalli, ex marito di Tina da cui ha avuto 3 figli. La storia d'amore tra Ambra e Kikò, però, non convince i figli e l'ex moglie dell'uomo. Tina, infatti, nei giorni scorsi ha dichiarato di non credere che possa ...