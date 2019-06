Allenatore Juventus | le indicazioni di Bernardeschi | “sarà un tecnico…”

Nuovo Allenatore Juventus - Sarri o Guardiola? Ecco chi è in vantaggio : Nuovo allenatore Juventus – Il tempo dell’attesa volge al termine: le finali europee sono ormai alle spalle ed ora per la Juventus è arrivato il momento della decisione. Chi per il dopo Allegri? Sarri resta in prima fila, staccato dagli altri pretendenti: il tecnico toscano è tornato in Italia in attesa di capire quel che sarà di lui, anche […] More

I tifosi della Juventus non perdonano Conte - cori e insulti contro l’Allenatore dell’Inter : “mercenario” : Alcuni tifosi della Juventus presenti a Madrid hanno insultato Conte per aver accettato l’offerta dell’Inter I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta di Antonio Conte di dire sì all’Inter, diventando l’allenatore nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Prova ne sono i cori e gli insulti che alcuni supporters bianconeri hanno rivolto all’ex manager del Chelsea, ...

Nuovo Allenatore Juventus : Sarri firma in settimana - le ultime notizie : Nuovo allenatore Juventus: Sarri firma in settimana, le ultime notizie Si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, in procinto di accomodarsi sulla panchina della Juventus. Per lui ci sarebbe pronto un triennale a circa 6 milioni a stagione più bonus. Nuovo allenatore Juventus: Sarri ora è libero Secondo la stampa specializzata, ieri venerdì 31 maggio, il procuratore del ...

Il sarrismo esiste - e con Sarri Allenatore la Juventus deve decidere se convertirsi : Sul termine "Sarrismo" si sviluppa la discussione sul possibile passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. Un nuovo capitolo per il Sarrismo, un neologismo che sembra sia destinato a durare e perfino a crescere, che ci parla di strategia nel gioco del calcio ma anche di identità, napoletana e non solo.Continua a leggere

Allenatore Juventus - Mourinho allontana i bianconeri : “mi piacerebbe vincere in un campionato diverso” : Allenatore Juventus – E’ alla ricerca di un nuovo progetto dopo l’addio al Manchester United, adesso Josè Mourinho pensa al futuro con l’intenzione di tornare protagonista, intervista rilasciata a Eleven Sports e ripresa da “A Bola” ed importanti dichiarazioni: “ho approfittato di questa pausa per progettare il mio futuro, migliorare il mio staff tecnico, dare una nuova dimensione al mio lavoro ...

Nuovo Allenatore Juventus - Guelpa conferma : “Lunedì novità importanti” : Nuovo allenatore Juventus – ?Negli ultimi giorni sembrava aver perso quota la candidatura di Pep Guardiola per la ?Juventus ma non per Luigi Guelpa. Il giornalista de Il Giornale, uno dei primi a parlare dei contatti tra il tecnico spagnolo e la Juve. Il giornalista è intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera per parlare del possibile approdo di Pep Guardiola alla Juve. […] More

Allenatore Juventus - la stampa inglese sicura : il Chelsea continua con Sarri - ancora conferme su Klopp : Allenatore Juventus – Ultimi giorni e poi l’attesa sarà finita, la Juventus si prepara ad annunciare il nuovo Allenatore, l’annuncio è previsto per la prossima settimana ed arrivano sempre più conferme su quanto anticipato da CalcioWeb ormai da diversi giorni, è Klopp il tecnico in pole per la panchina della Juventus e qualche conferma arriva anche dalla stampa estera. Il Chelsea ha vinto l’Europa League ed adesso ...

SARRI NUOVO Allenatore JUVENTUS?/ La Signora si gioca la carta Emerson Palmieri : SARRI sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? La Vecchia Signora starebbe pensando di giocarsi la carta Emerson Palmieri: i dettagli

Conte è il nuovo Allenatore dell’Inter! La bordata della Curva Nord : “non siamo la Juventus - ricordiamo il tuo passato” : Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, ma la Curva Nord mette subito le cose in chiaro: “noi non siamo la Juventus”, i tifosi nerazzurri chiedono il rispetto di “stile e morale” che differenzia le due società Alle 06:00 del mattino italiane, l’Inter ha annunciato Antonio Conte come nuovo allenatore del club. La società nerazzurra ha scelto un profilo di spessore internazionale, di grande esperienza e ...