ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Da quando hanno cominciato a diffondersi in Europa nel 700 (erano arrivate a fine 500 dall’America, ma inizialmente non vennero usate a scopo alimentare), lehanno sostentato un’enorme popolazione. Oggi sono il terzo alimento più consumato al mondo, dopo il riso e il grano. E questo benché contengano una sostanza non proprio innocua: la solanina. Come altre piante, anche le solanacee (la famiglia cui appartengono le) hanno sostanze naturali nocive usate a scopo difensivo. Nel loro caso si tratta della solanina, un alcaloide tossico che, oltre che nelle, si trova pure in altri membri della stessa famiglia: pomodori, peperoni e melanzane. Con la maturazione, questi ortaggi perdono tale sostanza; invece le, oltre a contenerlo da immature (cioè novelle), la accumulano invecchiando e con l’esposizione alla luce. Le parti più ricche di solanina sono la buccia e la ...

Noovyis : Un nuovo post (Patate, le regole d’oro per consumarle (e non ingrassare troppo)) è stato pubblicato su Playhitmusic… - MatteoMarchini5 : Patate, le regole d’oro per consumarle (e non ingrassare troppo) - ilfattoblog : Patate, le regole d’oro per consumarle (e non ingrassare troppo) -