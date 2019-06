Pamela Prati | dietro al ' bluff' | il sospetto dei debiti di gioco

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Icontratti aldel bingo e delle slot machine e un disperato bisogno di denaro, sarebbero la causa scatenante della 'grande truffa del gossip', come l'ha definita Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia. Per il sito, il matrimonio fantasma con l'inesistente Mark Caltagirone sarebbe stato lucidamente tramato dacon la complicità delle sue ex agenti, Eliana Michelazzo ePerricciolo, per saldare cospicuii. Alle 'bombe' lanciate da Dagospia, si aggiunge ora un retroscena che aggrava la posizione dell'ex soubrette già definita 'indifendibile': Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip Nuovo, è entrato in possesso di documenti che dimostrerebbero che idell'ex prima donna del Bagaglino supererebbero i 300 mila euro. 'Rumors' in tal senso sono state già smentite da Irene Della Rocca, nuovo avvocato didopo che Carlo ...

SirDistruggere : Non vorrei che la vicenda di #MarcoCarta ci distogliesse, anche solo per un momento, da Pamela Prati e Mark Caltagi… - CremoniniCesare : Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati - guglielmoscilla : Di lui si è parlato per mesi. Adesso sentiamo cosa ha da dire su di voi. Ho l’onore di avere ospite negli Studios d… -