repubblica

(Di sabato 1 giugno 2019) Dopo i controlli verranno smistati nelle rispettive destinazioni, saranno accolti da Vaticano e Stati europei

rep_genova : Nave militari con 100 migranti domani a calata Bettolo [news aggiornata alle 20:16] - ernluccar : RT @LisadaCa: @VincenzoVinci1 @matteosalvinimi E cosa può fare? Mettersi davanti alla nave per non farla partire? Mandare i militari che no… - Mibavi1 : RT @LisadaCa: @VincenzoVinci1 @matteosalvinimi E cosa può fare? Mettersi davanti alla nave per non farla partire? Mandare i militari che no… -