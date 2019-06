Milano | non convalidato l' arresto a Marco Carta | sarebbe estraneo ai fatti

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Si è conclusa a lieto fine la brutta avventura in cui era incappato ieri l'artista, il quale era stato accusato di furto aggravato alla Rinascente di. L'artista, secondo le prime indiscrezioni,stato fermato all'uscita dell'attività commerciale con ben sei magliette che insieme avevano un valore di 1.200 euro. Per questo gli erano stati assegnati gli arresti domiciliari, ma questa mattina si è svolto il processo per direttissima nei confronti del cantante:è stato riconosciuto totalmenteai. In, da quanto si apprende, il furto nonstato compiuto da lui in persona, ma da altri soggetti. La brutta vicenda che ha visto protagonistaè immediatamente diventata virale sui social network, tanto che in poche ore è entrata nei trend topic della giornata. L'artista: 'Non sono stato io' Davanti ai giudici del Tribunale di...

RaiNews : Il giudice di Milano non ha convalidato l'arresto di #MarcoCarta e non ha applicato nessuna misura cautelare. L'avv… - Avvenire_Nei : Milano. Nuovo emporio della solidarietà per chi non riesce a fare la spesa - Eurosport_IT : 'Godo con tutta la Sardegna, siamo un'isola clamorosa' ???? Con la vittoria in gara-2 contro Milano, la Sassari di G… -