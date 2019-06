Milan | Salvini torna alla carica | “spero di tornare a gioire una volta ogni tanto

Matteo Salvini contro Pd e M5s : "Milano dice no ai taser - offesa per gli agenti e regalo ai criminali" : La maggioranza di centrosinistra di Milano, Comune guidato dal sindaco Pd Giuseppe Sala, ha detto no alla dotazione del taser per la polizia municipale. Il rifiuto della misura-bandiera voluta dal Viminale con il Decreto sicurezza per aumentare la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine ha

Taser ai vigili - il consiglio comunale di Milano dice no. Salvini : “Incredibile” : Il consiglio comunale di Milano ha detto no all’utilizzo dei Taser per gli agenti della Polizia locale. Ieri è stato dato il via libera all’ordine del giorno presentato dalla sinistra di Milano Progressista che chiedeva che i ghisa non avessero in dotazione le pistole elettriche, come invece è previsto dal decreto Sicurezza. Decreto sicurezza, cosa prevede: dalla stretta sui permessi per ...

Milan - Salvini senza peli sulla lingua : “serve una rivoluzione. Simone Inzaghi? Non guardo ai nomi” : Il vicepremier ha parlato della situazione Milan, sottolineando come ci voglia una vera e propria rivoluzione sportiva Vento di cambiamento in casa Milan, gli addii di Leonardo e Gattuso hanno dato il via a quella rivoluzione tanto auspicata da Matteo Salvini. Spada/LaPresse Il vicepremier non ha mai nascosto questo suo pensiero, ribadendolo anche nella giornata di oggi ai microfoni di Affaritaliani.it: “Gattuso è stato un grande e ...

Gattuso lascia il Milan e rinuncia a due anni di stipendio : il commento di Salvini : “rinunciare ai quattrini non è di moda in questi tempi. Mi piacerebbe che lo facesse anche qualche conduttore Rai”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica su Rete4, che ha commentato la decisione di Gennaro Gattuso di lasciare il Milan rinunciando al contratto con il club rossonero. La notizia era ormai nell’aria ma adesso è arrivata l’ufficialità, Salvini ha ...

Europee : Bartolo a Salvini - 'A Milano Lega sconfitta da Pd - bacetti' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Lui dice di aver vinto a Lampedusa, dove ha votato appena il 26 per cento degli elettori. Lo capisco. A Milano, a casa sua, la Lega è stata sconfitta dalla lista del Pd con 50mila voti di scarto. Bacetti". Lo ha scritto sui social Pietro Bartolo, medico di Lampedusa,

Europee : Salvini battuto a Milano da Pisapia - Pd sfiora 36% (2) : (AdnKronos) - A Milano Forza Italia raggiunge un consenso a due cifre, pari al 10,18% con oltre 24mila preferenze per il leader del partito Silvio Berlusconi. I Cinquestelle, invece, raccolgono la metà dei consensi (8,53%) rispetto alla media nazionale. Sopra il 5% Fratelli d'Italia così come +Europ

Elezioni - Giuliano Pisapia batte Matteo Salvini a Milano : 71.459 preferenze per l'ex sindaco che si è presentato col Pd. Il ministro dell'Interno e vicepremier si ferma invece a 57.047

Giuliano Pisapia batte Matteo Salvini a Milano : Matteo Salvini che con la Lega ha superato oltre il 34% dei votanti alle europee e ha ottenuto circa 2,2 milioni di preferenze personali viene battuto a Milano, sua città natale, dall’ex sindaco Giuliano Pisapia.Il partito di governo ottiene nel capoluogo lombardo il 27,39% dei voti, pari a poco più di 157mila voti, e il vicepremier raggiunge 57.047preferenze, ben lontano da Pisapia scelto da 71.459 elettori.Il Pd si conferma ...

Europee : Salvini battuto a Milano da Pisapia - Pd sfiora 36% : Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Nemo profeta in patria: Matteo Salvini che con la Lega ha superato oltre il 34% dei votanti alle Europee e ha ottenuto circa 2,2 milioni di preferenze personali viene battuto a Milano, sua città natale, dall'ex sindaco Giuliano Pisapia. Il partito di governo ottiene nel

A Milano e Roma centro il Pd batte la Lega : Pisapia al top delle preferenze - ma le periferie stanno con Salvini : Milano e Roma centro vanno in controtendenza rispetto ai risultati usciti dalle urne nella penisola. Nelle due grandi città è il Pd il primo partito e stacca la Lega di Matteo Salvini. Nel capoluogo lombardo, i Dem raggiungono il 35,9% dei voti e il Capitano sovranista viene battuto dall’ex sindaco arancione.È Giuliano Pisapia il più votato sotto la madonnina e con 71.459 preferenze riesce nella ...

Il Milan è fuori dalla Champions - Salvini : “serviva più di un miracolo” : “L’unica nota stonata e’ il Milan fuori dalla Champions League. La Vergine Maria fa miracoli ma non miracolissimi…”. Sono le dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che scherza cosi’ in collegamento telefonico con il Tg2 dopo la vittoria contro la Spal che non è servita però per conquistare il quarto posto in classifica. “Giocheremo l’Europa League, fa niente…”, ...

Milano - Salvini al seggio : “Mi interessa l’Europa - in Italia non cambia nulla”. Poi avverte il M5s : “Da domani stop insulti” : “Questa è un certezza, che da domani tutti la smettano di attaccare, insultare, criticare e si lavori rispettando il lavoro degli altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini dopo aver votato per le europee a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se dopo la tornata elettorale si augura che nel governo si torni d’amore e d’accordo. Elezioni 2019 | Di ...

Salvini : “non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa” : “Prima vengono l’Italia a gli Italiani, poi da vecchio cuore rossonero, domenica sera alle 20.30 avro’ la radiolina accesa. Pero’ preferisco lasciare a mio figlio un futuro con un lavoro serio, piuttosto che il Milan in Champions, percio’ non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa”. Sono le dichiarazioni del ministro e vice premier Matteo Salvini, ospite di Agorà su ...

Milan - Salvini : “Champions? Fiducioso ma non dipende solo da noi” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, è intervenuto al programma ‘Un Giorno da Pecora‘, su Rai Radio1, parlando del Milan: “Se è più facile che il Milan vada in Champions League o che la Lega superi il 30% alle europee? Sono Fiducioso e vedo possibili entrambi le cose. Il Milan purtroppo non può contare solo sulle sue energie, ma deve contare su quelle dell’Empoli piuttosto che del Sassuolo, mentre come ...