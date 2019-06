Doom | disponibile gratuitamente Sigil | il quinto episodio non ufficiale realizzato da

eurogamer

(Di sabato 1 giugno 2019)è il nome del successore spirituale nondel quarto capitolo di The Ultimate, ed è oraal download seppur dopo qualche battuta di arresto.Come riporta Eurogamer.net, il gioco è statodal celebre designer John Romero, il quale ha rivelatolo scorso dicembre in occasione del 25° anniversario di. Romero ha promesso un gioco completamente gratuito con nove livelli in single player e altri nove in modalità death match multiplayer. Ebbene lo sviluppatore ha mantenuto la promessa, seppur ritardando di qualche mese il lancio.Leggi altro...

