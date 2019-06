repubblica

(Di sabato 1 giugno 2019) Applicata la sentenza della Cassazione. Recuperati 221 grammi diin vendita a poca distanza da alcuni istituti scolastici. Denunciato il proprietario della rivendita

RETESEI : Avellino. La Guardia di Finanza sequestra in un distributore automatico 72 confezioni di infiorescenze essiccate di… - rep_napoli : Avellino, la Finanza sequestra la cannabis light in un distributore automatico [news aggiornata alle 11:23] - cronaca_news : Avellino, la Finanza sequestra la cannabis light in un distributore automatico -