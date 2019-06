wired

(Di sabato 1 giugno 2019) Carrello della spesa (Getty Images) Passeggiando per gli stand della quattordicesima edizione del Netcomm Forum, il salone dell’a Milano dal 28 al 30 maggio, ci siamo imbattuti in 5curiose del mondo del retail. Contribuiranno a velocizzare, personalizzare e rendere sostenibile tutto il commercio digitale italiano. Rajapack Avete mai fatto caso a come sono organizzate le scatole che vi arrivano a casa con la merce acquistata online? Per fare in modo che il prodotto non si rompa e rimanga protetto, chi spedisce riempie lo spazio vuoto con polistirolo, carta a struttura alveolare, carta kraft. Una società olandese del settore, Ranpak, ha messo a punto una speciale macchina per imballaggi che vende tramite la multinazionale Rajapack. È un modello sul mercato da inizio anno, in grado di generare un cuscino per avvolgimento di materiale da spedire. La si aziona ed ...

antocalderone : 5 innovazioni pronte all’uso per chi fa ecommerce - MilanoCitExpo : 5 innovazioni pronte all’uso per chi fa ecommerce #DipartimentoInnovazioneTecnologia -