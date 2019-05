Ha un malore in casa e non riesce a chiedere aiuto! Salvato in extremis dopo giorni

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si è sentito male mentre si trovava ine non è riuscito aaiuto, ma fortunatamentetre lunghiè stato trovato da Vigili del Fuoco e 118, ancora in tempo per essere soccorso. La vicenda di quest’uomo, un cinquantacinquenne, arriva da Monteviale, un piccolo paese nella provincia di Vicenza. L’uomo – a ricostruire l’accaduto sono i quotidiani locali – è attualmente ricoverato nel reparto di neurologia dell’ospedale di Vicenza. A trovarlo riverso insono stati appunto i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118, intervenuti su richiesta della polizia locale, a sua volta allertata dai servizi sociali comunali in quanto l’uomo da almeno trerisultava irreperibile. Da tempo veniva seguito dai servizi sociali comunali in rete con la parrocchia. Sono stati proprio i volontari di quest’ultima che, non riuscendo a contattarlo, hanno allertato l’assistente sociale, che ha a sua volta attivato la polizia locale dell’Unione dei Comuni perché andassero a. A quanto emerso, il cinquantacinquenne vive con un fratello col quale avrebbe però un rapporto complicato.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...