Stand Up Comedy? Da noi è cabaret con meno buonismo

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ferruccio Gattuso Saverio Raimondo spopola suCentral e Netflix: «L'America cambia la nostra comicità» Non esiste una parola italiana per spiegarla ma, a quanto pare, anche gli italiani sono bravi a farla. È laup, arte della comicità da sostenere a schiena diritta davanti al pubblico, in piedi, al massimo appoggiati a uno sgabello, armati di voce e di una sana cattiveria. Verso se stessi, prima ancora che verso le ipocrisie del mondo: perché il comico si mette a nudo e partendo da sé passa poi a rifilare scomode scudisciate a tutti. Diciupe pensi al genere di Bob Hope, Woody Allen, Robin Williams, oggi di star come Bill Hicks e Ellen DeGeneres. Esistono omologhi italiani? Pare di sì. Tecnicamente, per citare un nome celebre, Teresa Mannino è un'abilissimaup comedian. In queste settimane Netflix propone tre comici per tre special: ...

