PlayStation Plus | alcuni rapporti parlano di un aumento di prezzi

(Di venerdì 31 maggio 2019) All'inizio di quest'anno, Sony ha ridotto il numero di giochi gratuiti per gli abbonati al servizio, portandoli da 4 a 2. In molti pensavano dunque ad undella qualità di questi giochi ed un assestamento del prezzo del servizio.Come riporta Comicbook,utenti giapponesi ed europei hanno riportato di aver ricevuto una mail da Sony, volta ad informare di undei costi del servizio. Al momento non è chiaro se talecolpirà tutti i Paesi dell'Unione ma utenti francesi, norvegesi, svedesi e svizzeri hanno già confermato di aver ricevuto la comunicazione. La stessa Sony non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, tuttavia le cose potrebbero cambiare presto. Al momento non sappiamo il perché di questo (ipotetico) improvvisodi prezzo del. Quello che è certo però, è che da qualche anno stiamo assistendo ad ...

GianlucaOdinson : PS Plus: Sony aumenta il prezzo in Italia dell'abbonamento mensile - Eurogamer_it : #PlayStationPlus: alcuni rapporti parlano di un aumento di prezzi - tuttoteKit : PlayStation Plus: prezzi in aumento in Europa e Giappone? #PlayStationPlus #PS4 #Sony #tuttotek -