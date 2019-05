L’Inter presenta Conte | Zhang | “adesso vogliamo vincere i titoli”

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Antonioè il nuovo allenatore dell’Inter. Ad accoglierlo il Presidente Stevenche, nelre il nuovo tecnico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro: “Ogni giorno è importante per l’Inter e per me. L’Inter è una delle società e uno dei patrimoni più importanti di Suning Group. La nostra missione è sempre la stessa: rendere questo progetto il migliore possibile e portare questo Club tra i migliori al mondo. Stiamo percorrendo questa strada, provando a far accadere le cose. Stiamo lavorando per trovare le persone più adatte a questa Società, per portare questo Club sul tetto del mondo”. “Finalmente siamo riusciti a portare qui Antonioe mi fa piacere vederlo seduto accanto a me. C’è un rapporto di fiducia e rispetto sia da parte della Società che da parte di, ...

