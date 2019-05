LAPIS X LABYRINTH disponibile da oggi

gamerbrain

(Di venerdì 31 maggio 2019) NIS America è felice di annunciare cheé orain Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre il 7 giugno arriverà in Oceania! Lax Limited Edition per PlayStation 4 e lax Limited Edition XL per Nintendo Switch sono l’unica edizione in formato fisico del gioco. Accumula, saccheggia e riscuoti! L’action RPG ricco di dungeon,, ti mette al centro di una caccia al tesoro ad alto numero di tesori, dove il pericolo è altissimo e le ricompense ancora più grandi! Hai quello che serve per sconfiggere orde di mostri e ottenere ricchezze oltre la tua immaginazione? Quando un villaggio in difficoltà cade in momenti di disgrazia e ha un disperato bisogno di ricchezza, c’è una sola soluzione: raduna i tuoi compagni, avventurati con loro nel ...

SerialGamerITA : Lapis x Labyrinth: disponibile ora su PS4 e Switch - IRKeymailer : Lapis x Labyrinth è disponibile ora per PS4 e Switch - canessio : RT @yessgameit: Lapis x Labyrinth, il nuovo action RPG di NIS America è disponibile ora su PS4 e Nintendo Switch. -