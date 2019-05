Impennata Juventus in Borsa | è il titolo che cresce di più

ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) I titoli dellaviaggiano in controtendenza a Piazza Affari rispetto al listino: le azioni salgono di più del 2%. La migliore performance del FTSE MIB, scrive il Sole 24 Ore, che perde più di un punto e mezzo percentuale. E’ ilche in questo momentodi più. Dopo l’uscita dalla Champions (il 16 aprile) ilJuve ha toccato il punto più basso, alla chiusura di ieri aveva recuperato circa il 30% del suo valore in, passando da 1,1885 euro per azione del 24 aprile 2019 a 1,458 euro. Oggi il massimo che si è toccato è di 1,499 euro ad azione. Tutto in conseguenza dell’attesa di conoscere il nome del successore di Massimiliano Allegri. Il nome più probabile per la panchina bianconera resta quello di Maurizio Sarri che, però, non piace alla tifoseria, che preferirebbe Guardiola e, in seconda battuta, Pochettino. L'articolo...

