Giulia De Lellis rimanda l' uscita del suo libro | colpa di Damante e Irama?

Gossip De Lellis e Damante : Giulia è di nuovo vicina a Irama? : Irama e Giulia De Lellsi, ravvicinamento in corso Ultimamente pare che Giulia De Lellis abbia un bel po’ di confusione all’interno del suo cuore. Infatti, stando agli ultimi rumors lanciati dal settimanale Spy, sembra che l’influencer romana non si sia avvicinata ad Andrea Damante, con cui si vocifera da settimane un probabile ritorno di fiamma, ma bensì a Irama. La conferma di tale colpo di scena lanciato dal settimanale di ...

Giulia De Lellis accende il gossip : presunto riavvicinamento a Irama : Sono tante e a volte anche contrastanti le notizie che stanno trapelando nelle ultime ore su Giulia De Lellis: a poche ore dalla frecciatina che ha lanciato ad Andrea Damante dagli studi di Uomini e Donne, la romana è tornata al centro del gossip per il presunto riavvicinamento ad un altro suo ex fidanzato. L'ultimo numero di Spy, infatti, sostiene che l'influencer si stia riavvicinando ad Irama in questo periodo: si vocifera, inoltre, che ...

Giulia De Lellis rimanda il suo libro : da rivedere il capitolo su Andrea Damante (RUMORS) : In questi giorni, si sta facendo un gran parlare di Giulia De Lellis e della sua situazione sentimentale: dopo aver sentito la frecciatina velenosa che l'influencer ha lanciato ad Andrea Damante da Uomini e Donne, in tanti hanno iniziato a mettere in dubbio il loro chiacchierato riavvicinamento. Il settimanale "Spy", inoltre, sostiene che la ragazza abbia posticipato l'uscita del suo primo libro perché ci sarebbe da riscrivere proprio il ...

Si vede quasi tutto! La maglietta di Giulia De Lellis è troppo corta : Giulia De Lellis recentemente ha condiviso sulle sue stories di Instagram una foto mentre si trova in palestra con un dettaglio particolarmente piccante. Nella foto si vede sullo sfondo una rastrelliera di pesi pronti all’uso. Ma nella foto c’è un dettaglio che non è sfuggito affatto ai fan della bella Giulia De Lellis, soprattutto i maschietti. La maglietta della influencer romana è infatti alzata fino a mostrare parte del décolleté, ...

Lui la segue da casa! Giulia De Lellis manda una frecciatina a Damante : Giulia De Lellis, ospite della puntata di Uomini e Donne ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina al suo ex fidanzato Andrea Damante. In occasione della scelta di Andrea Zelletta, che è ricaduta su Natalia Paragoni, la De Lellis è stata ospite negli studi del dating show di Canale 5 e, visibilmente commossa, ha commentato la felicità del tronista accanto a quella che è diventata la sua nuova fidanzata. Maria De Filippi, quindi, notando ...

Giulia De Lellis avverte Natalia di U&D con una stoccata a Damante : 'Speriamo per il nome' : La seconda delle tre puntate in diretta che Uomini e Donne sta dedicando alle scelte dei tronisti, è appena terminata: Andrea Zelletta ha preferito Natalia Paragoni a Klaudia Poznanska, ed ha ricevuto un bel "sì" come risposta. Prima di salutare il pubblico e dare appuntamento a domani con la decisione di Giulia Cavaglià, Maria De Filippi ha chiesto all'ospite della giornata di esprimere un parere sulla neo coppia. Giulia De Lellis, oltre a ...

U&D - Giulia De Lellis silenziosa in puntata - poi pizzica 'Andrea' sul nome : Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne era ospite anche Giulia De Lellis. La ragazza ha presenziato alla scelta di Andrea Zelletta. Durante tutta la diretta, però, l'ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi è apparsa alquanto strana e silenziosa. Dopo aver fatto il suo ingresso trionfale in abito bianco e con un'abbronzatura da far invidia, la ragazza si è accomodata al posto degli opinionisti ed ha osservato quanto stesse ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis e la De Filippi su Damante : 'Affascinante e pericoloso' : È stato un finale di puntata molto divertente quello che è appena andato in onda su Canale 5: al termine del secondo appuntamento di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Andrea Zelletta, infatti, c'è stato anche il tempo di fare un po' di gossip. A Giulia De Lellis che si augurava il meglio per la neo coppia (il tronista e Natalia Paragoni), Maria De Filippi ha risposto che il nome del ragazzo potrebbe far pensare a qualcuno di sua conoscenza. ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne : la frecciatina ad Andrea Damante : Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne per la scelta di Andrea Zelletta: la chiara frecciatina a Damante Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne come ospite. Lei stessa aveva annunciato che sarebbe stata presente in studio per assistere alla scelta di Andrea Zelletta. Un ritorno alle origini per l’ex corteggiatrice, che proprio […] L'articolo Giulia De Lellis a Uomini e Donne: la frecciatina ad Andrea Damante proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis stuzzica Natalia : la frecciatina ad Andrea Damante : Giulia De Lellis a Natalia Paragoni: “Sei fortunata! Speriamo che il nome…” Le scelte di Uomini e Donne in diretta funzionano: non vi sono né anticipazioni né spoiler in grado di rovinare la sorpresa ai fan del programma che anno dopo anno si ritrovano a sapere in anticipo la scelta del tronista o della tronista prediletti. La scelta di Angela è stata inaspettata e imprevedibile: in pochi avrebbero scommesso su Alessio (forse ...

Giulia De Lellis svela la verità su Irama e Andrea Damante : Giulia De Lellis torna a parlare della love story con Andrea Damante e del flirt con Irama. La fashion blogger negli ultimi mesi è stata spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni sentimentali. Non a caso la domanda che gli rivolgono più di frequente riguarda proprio il suo legame con l’ex tronista di Uomini e Donne e quello con l’ex cantante di Amici.-- “Non è che divago e non voglio parlarne, però non ha senso l’argomento – ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante e Irama : "Vogliamo vivere serenamente - insieme o separati" : Se n'era già parlato nei giorni scorsi, dopo che i due erano stati paparazzati più volte insieme oltre che mentre si scambiavano teneri baci durante il Coachella. Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrava ormai chiaro fossero tornati insieme.Nonostante le smentite dei due, i fan della coppia hanno continuano a sperarci per settimane, e forse ancora non hanno smesso di fantasticare sul grande ritorno di fiamma tra la giovane influencer e il ...

Giulia De Lellis : silenzio rotto su Damante - ma qualcosa non torna : Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla situazione con Andrea Damante, ma qualcosa non torna: le parole sull’ex tronista sono la ‘fotocopia’ di quelle per Irama Giulia De Lellis ha deciso di rompere il silenzio su Andrea Damante, confidandosi con i suoi sterminati follower di Instagram. Nelle scorse ore l’influencer ha aperto alle ormai celebri […] L'articolo Giulia De Lellis: silenzio rotto su Damante, ma qualcosa ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : 'Siamo due persone con un legame - insieme o separati' : Risale a poche ore fa la 'chiacchierata notturna' che Giulia De Lellis ha fatto con i suoi fan su Instagram. Rispondendo ad alcune domande che le hanno posto i suoi oltre 4 milioni di followers, la romana ha inevitabilmente riacceso i riflettori del gossip sulla sua vita. A chi le ha chiesto delucidazioni sul suo attuale rapporto con Andrea Damante, l'influencer ha replicato in modo vago: nonostante abbia ammesso che tra lei e il dj c'è un forte ...