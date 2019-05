E ora pure H&M lancia una linea arcobaleno per le coppie Lgbtqi

E ora ci rimettono pure le aziende Lite Usa-Cina : è un'escalation : Le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina che hanno visto Washington e Pechino intervenire nella politica economica penalizzando l'economia concorrente attraverso l'imposizione di dazi sull'export si trasferiscono sempre di più a livello aziendale con uno scontro fra i pezzi da 90 di Corporate America e Corporate China Segui su affaritaliani.it

L’auto? Piace ancora - pure ai giovani. Così come elettrificazione e guida autonoma : Che l’auto del futuro sarà elettrica o ibrida, che ci sarà la guida autonoma e che nelle città avremo una mobilità molto diversa da quella di oggi è scontato e prevedibile. Che i giovani tra i 18 e i 24 anni sognino ancora le quattroruote e siano convinti di possedere un’auto nei prossimi 10-15 anni, lo è meno. Questo però è quello che risulta dalla nuova indagine di AutoScout24: “Italia mobility 2030 – I nuovi orizzonti della moblità. ...

Ballando con le Stelle - un'ora di danza polinesiana non la prende sul serio neppure la giuria... : Ballando con le Stelle non si accontenta della gara per definire i concorrenti della semifinale, ma riempie la puntata con il ripescaggio defintivo per gli eliminati e aggiunge una prova speciale a sorpresa a base di danze polinesiane, da eseguire con gonnellini di paglia, copricapi colorati e preferibilmente senza maglietta da parte dei maestri e dai concorrenti dotati di tartaruga (con seguito di commentini 'sessisti' - sì, usiamole le ...

Softball : non c’è pace neppure per i recuperi - sospeso ancora il match tra Castellana e Parma : Nemmeno due inning: è il tempo che hanno avuto Castellana e Parma per scendere in campo nel recupero della quinta giornata di campionato di Serie A1 di Softball ieri. Poi, il maltempo ha preso di nuovo il sopravvento e ha costretto a fermare tutto, come già era successo il 25 aprile scorso. E’ una Serie A1 che, per il momento, sta pagando pesantemente lo scotto di un calendario compresso per permettere alle Nazionali di programmare la ...

Ed ora arriva pure l'esorcista alla fontana dello scultore Luigi Ontani a Vergato : Rimango perplesso anche rispetto a chi pensa che l'Appennino sia un contado: queste realtà esprimono cultura, storia, arte e scienza'. Il riferimento è alla critica alla fontana, di tutt'altro tenore,...

Ed ora arriva pure l'esorcista alla fontana dello scultore Luigi Ontani a Vergato : L'opera è al centro di una polemica. Gli oltranzisti cattolici attaccano: "Satanismo". E domani annunciano il rito davanti alla statua. Il sindaco: "Assurdo"

Anna Maria Bernini brutale : "Salvini - ora prendi schiaffi pure da lei?". Lega - qui si mette male : "Ma Matteo Salvini ora prende schiaffi pure dalla Lezzi?". Usa l'ironia, Anna Maria Bernini, ma l'attacco al leader della Lega è serio e pesante. Secondo il presidente dei senatori di Forza Italia, l'alleato (ex?) leghista "è stato messo sotto assedio" dal Movimento 5 Stelle, con cui pure governa. "

[Il retroscena] Siri non molla - la Lega neppure e la maggioranza va alla conta. 1 e 8 settembre le date utili per le urne : ... aveva volato con Conte ed è stato in quel viaggio che il premier ha comunicato al suo vice la decisione su Siri mostrando di non voler aspettare altro tempo che tanto la faccenda è politica e non ...

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega pure sulle province : se le rivuole trovi altro alleato : Il vicepremier torna a parlare anche delle province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

Ingroia sembra ubriaco pure quando è sobrio L'ex magistrato ora fa la vittima di Wineleaks : La migliore l'ha scritta Vittorio Sgarbi, che ha così twittato: "Ingroia era in Francia per la trattativa Nero d'Avola/Cabernet Sauvignon". Che alla fine - par di capire - secondo il critico d'arte avrebbe molto più senso di quella tra lo stato e la Mafia a cui L'ex magistrato ha dedicato un bel pezzo della sua carriera.Di Ingroia Antonio da pochi giorni sessantenne (auguri. Anzi cin cin) si è tornati a parlare qualche giorno fa e tutto sommato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile : Questione morale. Pure il sindaco di Pinzolo. Salvini colleziona impresentabili : anche a Pasquetta sta con l’indagato : Pasquetta dall’indagato Salvini non si smentisce Il ministro dell’Interno in vacanza a Pinzolo difende il sindaco su cui pesa un divieto di dimora: “I giudici sono contro di noi” di Daniele Erler Il Metodo Raggi di Marco Travaglio L’ufficio stampa di Virginia Raggi non me ne voglia, ma penso che andrebbe licenziato in tronco. Le sue funzioni possono essere svolte egregiamente, e soprattutto gratuitamente, dall’intera stampa italiana. Da ...

Pochi aggiornamenti ma buoni : Nokia 9 PureView migliora in svariati aspetti : Ormai da qualche mese Nokia 9 PureView si è imposto come lo smartphone con il maggior numero di fotocamere posteriori L'articolo Pochi aggiornamenti ma buoni: Nokia 9 PureView migliora in svariati aspetti proviene da TuttoAndroid.

Tennis - Montecarlo : Djokovic c'è. Sonego batte pure Khachanov. ora Cecchinato : Lorenzo Sonego, il 23enne torinese numero 96 del mondo entrato in tabellone dalle qualificazioni: firma un'impresa. La sua marcia continua dopo il successo per 7-6, 4, 6-4 contro il russo Khachanov, ...

Morandi - amianto pure nel troncone Est : Tracce di fibre negli ultimi campionamenti delle torri 10 e 11, gemelle di quella crollata. Toninelli: «Non tollererò ritardi» |