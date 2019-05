Donna sequestrata per un finto matrimonio con un pachistano | lo sposo voleva

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Giunta in Italia dalla Romania dopo aver accettato un’offerta di lavoro via Facebook, è stata condotta e tenuta sotto sequestro in un’abitazione del Casertano con lo scopo di contrarre unfittizio con unchediventare comunitario.La vittima è stata salvata dalla Polizia di Stato, che ha poi arrestato i suoi carcerieri, il 29enne Kashif Hanif, la romena 33enne Angelica Cobzaru e il coetaneoMohammad Azeem.La vicenda è venuta alla luce quando la vittima è andata all’Ambasciata insieme al suo “promesso” per procurarsi i documenti necessari al; a quel punto ha chiamato il personale di servizio facendo arrestare l’uomo.Della vicenda è stata poi interessata la Dda di Napoli, che ha delegato alle indagini la Digos della questura di Caserta, che ha ricostruito ...

