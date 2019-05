Chi non bacia | non ama Lo dice la scienza

Non crede ai cambiamenti climatici ma crede alle scie Chimiche - no a Greta sì a Mark Caltagirone : l’italiano medio è sempre più fuori dalla realtà : Tutti contro Greta, tutti a scagliarsi contro una ragazzina che ha la sola ed unica colpa di vedere ciò che milioni di persone non vogliono vedere: i cambiamenti climatici in corso dovuti al riscaldamento globale. Ma soprattutto, una ragazzina che ne comprende le cause e i possibili risvolti futuri, se non si corre ai ripari per limitarne i danni. Ciò che la giovane Thunberg cerca di spiegare a tutti con i suoi modi affabili ma decisi è ...

Federcanapa : "La sentenza non obbliga alla Chiusura dei negozi di cannabis" : L'associazione spiega che la Cassazione ha vietato la vendita dei derivati della marijuana "salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante"

Gasperini : “A Roma avrei guadagnato di più ma non potevo lasciare l’Atalanta. Chiesi ai giocatori di scrivere il nostro traguardo su una lavagna e…” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la qualificazione in Champions e la conferma sulla panchina della Dea. Il tecnico svela il retroscena sulle offerte ricevute, in particolare su quella della Roma: “Roma è Roma. E credo si potesse fare un buon lavoro. Di sicuro avrei guadagnato di più. Ho preso tempo. A tutti i club che mi hanno contattato, anche ...

Cannabis - il medico : “Non è ancora Chiaro cos’è quella light” : “Il problema è sempre lo stesso: bisogna capire che cos’è la Cannabis light. E’ una preparazione erboristica, è un farmaco, oppure è una truffa commerciale, dato che si paga cara ma non si hanno effetti?”. A sollevare il quesito è Riccardo Gatti, direttore del dipartimento interaziendale Dipendenze di Milano (Asst Santi Carlo e Paolo), commentando all’Adnkronos Salute la decisione di oggi della Cassazione sulla ...

La video-denuncia di Sea Watch : “Una persona è annegata. Abbiamo Chiesto aiuto ma non ha risposto nessuno” : “Abbiamo dato l’allarme più volte. Abbiamo chiesto aiuto, ma non ha risposto nessuno. Alla fine la persona è annegata. Ma non è possibile sapere in quanti siano morti, realmente, nel Mediterraneo”. La denuncia, accompagnata da un video, arriva dalla ong Sea Watch, il cui aereo riprende le fasi drammatiche in cui un gommone, partito dalla Libia e con 80 migranti a bordo, inizia a imbarcare acqua coi tubolari rotti. Un uomo, a un ...

Governo - ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non Chiedo niente - ma su ambiente e Difesa ci sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

A 96 anni Chiama i carabinieri : “Un’auto non mi fa uscire di casa”. Ma voleva solo compagnia : Un anziano pugliese di 96 anni ha chiamato i carabinieri per chiedere di far rimuovere una macchina che gli impediva di uscire di casa: in realtà voleva solo che i militari andassero a trovarlo per fargli un po' di compagnia.Continua a leggere

Chi sono i parlamentari del M5s che non potranno essere ricandidati : “Il limite massimo dei due mandati non è modificabile, abbiamo sempre detto che la politica non è un mestiere”. Così si esprime Davide Casaleggio, figlio ed erede di Gianroberto, fondatore con Beppe Grillo e gran guru del Movimento 5 Stelle scomparso nell'aprile del 2016, in un passaggio – quello principale – di un ritratto di ben due pagine dedicato dall'edizione cartacea del parigino Le Monde al Movimento grillino. Passaggio che il quotidiano ...

Monti : “Lega e altri partiti non rappresentano i meno abbienti. Flat tax? SChiaffo in faccia alle classi subalterne” : “E’ singolare come in Italia le classi subalterne non riescano a trovare rappresentanza. Certamente la Flat tax della Lega è uno Schiaffo in faccia proprio alle classi subalterne“. Sono le parole del senatore a vita, Mario Monti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il Pd ha fatto anche delle cose buone nell’ultimo ciclo dei suoi governi, ma ha fatto di tutto per non sembrare un partito di sinistra, quindi ...

Non ha detto una parola! Pamela Prati resta in silenzio a Chi l'ha visto : L'ospitata della showgirl nel programma condotto da Federica Sciarelli ha stupito al contrario. La Prati era visibilmente commossa, ma non ha preso mai la parola. L'idea non è piaciuta ai fan della trasmissione. La showgirl, con grande sorpresa di tutti, non ha detto una parola e ha solo presenziato in questa puntata, dedicata alle truffe “romantiche”.-- La sua ospitata (gratuita), annunciata già qualche giorno fa, aveva fatto molto ...

Gad Lerner attacca Salvini : 'La Rai è di tutti - non di Chi si lamenta' (VIDEO) : Matteo Salvini, nel corso della sua campagna elettorale, non aveva mancato di lamentare il fatto che, in diverse trasmissioni televisive, la Lega non godesse, per usare un eufemismo, di un trattamento privilegiato. Aveva, ad esempio, annunciato che non sarebbe mai andato ospite da Fazio, solamente nel caso di un taglio dello stipendio del conduttore, con tanto di allusioni ad un patteggiamento per una parte politica avversa alla sua da parte del ...

'CORPO DI UN BIMBO MURATO NELLA ChiESA'/ Placanica - lettera anonima a Chi l'ha visto? : lettera anonima a Chi l'ha visto?:'Il corpo di un BIMBO MURATO nel sottotetto della chiesa di Placanica'. Tutto nasce da una confessione durante un funerale

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato : "Fabio ColloricChio? Vi Chiedo di non accostarmi più alla mia storia precedente" : Il video-scandalo di Fabio Colloricchio, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne e attuale concorrente dell'edizione in corso di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, ovviamente, è arrivato subito anche in Italia.Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Fabio Colloricchio ha tranquillamente fatto sesso davanti alle telecamere con l'ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione spagnola di Uomini e ...