Cannabis light | Vasco Rossi contro la decisione della Cassazione | “Vietarla è una

Cannabis light - Vasco contro Cassazione : "Sentenza vergognosa" : Giorgia Baroncini Il cantante si è espresso contro la sentenza sulla Cannabis light: "Non è mai morto nessuno. Non va messa tra le sostanze stupefacenti" Vietare la vendita di prodotti derivati dalla Cannabis light "è una vergogna. Con la Cannabis non è mai morto nessuno". Lo ha affermato Vasco Rossi. Il cantante è intervenuto sul tema in chiusura della conferenza stampa tenuta allo stadio San Siro per la promozione dei suoi prossimi ...

E ora cosa succede ai negozi di Cannabis light? : La sentenza della Cassazione che sembra proibirne la vendita ha creato un bel po' di confusione: la risposta breve è che non si sa, e per ora probabilmente niente

Cannabis light - Codacons : “Applicare sentenza anche alle sigarette - provocano dipendenza” : Secondo l'associazione che tutela i consumatori, quanto stabilito come principio dai giudici sulla vendita di prodotti derivati dalla coltivazione della Cannabis va esteso in tutto e per tutto anche alle sigarette in quanto prodotto che analogamente induce dipendenza psichica o fisica e provoca notevoli danni a carico della salute.

Cannabis light - a Napoli la vendita è sospesa : in vetrina piante di basilico : «Non è concessa la vendita e la commercializzazione in generale, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati da Cannabis salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia...

Cannabis light - a Napoli la vendita è sospesa : in vetrina piante di basilico : «Non è concessa la vendita e la commercializzazione in generale, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati da Cannabis salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia...

Cannabis light : a Sanremo parte l'idea di una class action : Fabrizio Tenerelli Da Sanremo parte l’idea di una class action - un’azione legale collettiva - contro la sentenza della Cassazione che vieta la vendita di Cannabis light e loro derivati “Ho aperto il negozio nel 2018, facendo un tentativo e quando mi sono reso conto che la Cannabis light aveva un buon mercato, ho chiuso la pizzeria, per dedicarmi a tempo pieno a questa nuova attività. Oggi rischio di finire su una strada, per una ...

Dopo lo stop della Cassazione alla Cannabis light - ecco cosa cambia : La scheda che spiega cosa succederà adesso, perché olio, resina, inflorescenze e foglie saranno vietate e la differenza con quella terapeutica

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla Cannabis light : La sentenza della Cassazione ha decretato che "vendere i derivati della cannabis" rappresenta un reato. Ma, nell'ultima riga della soluzione adottata, si dice "salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante". La soglia da non superare è quella del THC, che non deve essere oltre lo 0,2%. Limite già ampiamente rispettato dalla cannabis light.Continua a leggere

Cannabis light - i commercianti : “la sentenza della cassazione non determina la chiusura” : “La soluzione delle sezioni unite penali della Corte di cassazione non determina secondo Federcanapa la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa“. Lo sostiene in una nota Federcanapa spiegando che “il testo della soluzione dice chiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia ...

Cannabis light - perché in Italia i giudici sono costretti a fare politica : (Foto Giordan Ambrico/Lapresse) È vero: in Italia i giudici supremi o costituzionali fanno politica. Ma non nel senso berlusconiano o salviniano dell’espressione, frutto della propaganda e dell’avvelenamento dell’equilibrio fra poteri dello Stato alimentato per anni. Piuttosto, sotto l’aspetto della funzione suppletiva rispetto alle lacune che il legislatore, governo ma soprattutto parlamento, dissemina nella realtà quotidiana. Normando ...

Cannabis light - stop della Cassazione : «La vendita di derivati è reato» : stop alla vendita della Cannabis light: lo ha deciso la Cassazione, secondo cui la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione...

Cannabis light - Federcanapa : "Sentenza non determina chiusura negozi" : Cannabis light, Federcanapa: "Sentenza non determina chiusura negozi" Per la Federazione la decisione della Suprema Corte, che ha sancito che la legge non consente la vendita di prodotti derivati dalla coltivazione della canapa sativa, non incide sui prodotti venduti, che sarebbero sotto la soglia del principio di ...

Cannabis light : che cos'è e cosa si può fare legalmente in Italia : La Cassazione ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dalla Cannabis light è un reato. La decisione è stata presa il 30 maggio dalle Sezioni unite penali della Cassazione, organo preposto a decidere quando le singole sezioni sono in disaccordo tra loro. In merito alla questione della cosiddetta Cannabis light si erano già espresse, con interpretazioni contrastanti, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione. Se ...

Cannabis light : stop della Cassazione alla vendita derivati. Cosa succede ora : stop dalla Cassazione alla vendita e commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabbis light. È questo il responso che i giudici supremi hanno dato su questa discussa tematica, affermando come la legge non consenta la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Così hanno deciso le sezioni unite penali della ...