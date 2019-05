Qualche bufala sulle banane

wired

(Di giovedì 30 maggio 2019) (foto: Robleto/Flickr) Per via della sua (bassa) dose di radioattività e della sua provenienza spesso da altri continenti, la banana è spesso protagonista di notizie tendenziose o campate in aria. Da alcuni giorni, in particolare, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti stanno circolando alcune bufale legate alla sicurezza alimentare delle, che vorrebbero inmodo invitare i consumatori a prestare attenzione a quali varietà comprano e mangiano. Tutte e tre le false storie raccolte qui sotto potrebbero essere catalogate alla voce allarmismi ingiustificati perché, oltre a riportare notizie che non esistono, si basano su idee scientifiche infondate o non veritiere. In tutti i casi, inoltre, si può parlare di doppia, perché l’aspetto fake riguarda sia la notizia particolare sia il quadro generale in cui vengono inserite. Ma andiamo con ordine. 1.naturali ...

