Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nella puntata di ieri del programma Libe-Non è la D'è stato affrontato ancora una volta il caso-Caltagirone, con gli sugli ultimi risvolti che riserva questa vicenda. Tra gli ospiti presenti in studio, c'era ancheche ha attaccato duramente la trasmissione di Chi l'haper aver ospitato Pamelaa proposito di truffe online. Secondo l'opinionista partenopea il programma di Rai 3 avrebbe sbagliato a invitare una donna di spettacolo che avrebbe preso in giro tutta l'Italia per via delle finte nozze con il suo fantomatico sposo. L'attacco dia Chi l'ha"Pamela vi sta, perché invitarla?" ha gridatoattaccando in diretta Chi l'ha, che secondo lei avrebbe argomenti più seri da trattare rispetto all'affaire-Caltagirone. "Pamelaci ha preso tutti quanti per il c**o e al programma che ora la sta ...

SirDistruggere : Non perdonerò mai Pamela Prati per avermi indotto a sorbirmi stasera la D’Urso. - MariangelaScato : @_alius_ @stanzaselvaggia Ma credete ancora che la d'Urso siano giornalista non l'avete capito che è soltanto un at… - katiadiluna16 : Non è la D'Urso, Karina Cascella e l'appello a Chi l'ha visto: 'La Prati vi sta truffando' -