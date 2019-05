Molise | “abusi sessuali su due ragazze di 14 anni” | arresti domiciliari per 59enne

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Un uomo di 59 anni, residente in un paesino nel Basso, è stato arrestato dai carabinieri di Larino con l’accusa di aver abusato sessualmente di duedi 14 anni. Gli abusi alle minori riguardano il periodo tra giugno 2016 e il 2018. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcune minorenni che hanno detto di aver ricevuto attenzioni particolari da parte dell’uomo. I carabinieri hanno poi ricostruito la vicenda e trovato diversi riscontri a carico dell’uomo. Ragusa, violenza sessuale sulla compagna e sua figlia di 12 anni: arrestato. “Sempre ubriaco. Abusi anche davanti ai bambini” Nei confronti delè stata emessa un’ordinanza di applicazione di misura cautelare aglidal Tribunale del Riesame di Campobasso, su richiesta del pubblico ministero ...

