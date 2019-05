M5s | il senatore Ariola ai giornalisti | Avete idea di quanti leghisti ci siano in

M5s - Morra e Fattori : “Si faccia l’assemblea in diretta streaming”. Senatore Endrizzi : “Non serve” : Alla vigilia del voto su Rousseau chiesto da Luigi Di Maio per chiedere agli iscritti penstastellati di rinnovare o meno la fiducia sul suo ruolo di capo politico, nel M5s c’è chi rilancia affinché l’Assemblea congiunta dei gruppi sia resa visibile a tutti: “Una diretta streaming dell’incontro? L’ho sempre chiesta, sempre stato favorevole, io sono per la massima trasparenza”, rilancia il presidente della ...

M5s - il senatore Di Nicola si dimette da vicecapogruppo : “Atto necessario per discutere democraticamente tra noi” : Primo Di Nicola ha presentato le dimissioni da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato. “E’ una decisione che ritengo necessaria”, ha scritto su Facebook il senatore e giornalista, “non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti il senatore M5s Gianluigi Paragone e Peter Gomez venerdì 17 maggio alle 22.45 : Torna sul Nove l’appuntamento con l’attualità politica, nel talk d’approfondimento “Accordi&Disaccordi”, condotto dai giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi. venerdì 17 maggio alle 22.45 gli ospiti sono il senatore M5S Gianluigi Paragone e il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez. A nove giorni dalle elezioni europee, i due giornalisti dibatteranno sulle numerose inchieste che hanno travolto la Regione Lombardia e il Comune di Milano ...

Matteo Salvini espone Luigi Di Maio al pubblico ludibrio : "Questo è un senatore M5s. Ti dico una cosa" : "Questo è un senatore del Movimento 5 Stelle". Matteo Salvini dichiara guerra ai grillini sul caso "cannabis libera" e sbatte in prima pagina (o meglio, sulla propria pagina Facebook) la foto di Matteo Mantero, eletto dei 5 Stelle a Palazzo Madama. Scatto, per la verità, piuttosto imbarazzante, ma i