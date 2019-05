La Gamescom arriverà in Asia nel 2020

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) L'edizionetica dellasi svolgerà presso il Suntec Singapore Convention Center nel, con le conferenze in programma per due giorni, il 15-16 ottobre, oltre a un'esposizione pubblica dal 16 al 18 ottobre, riporta Videogameschronicle.Koelnmesse ha affermato che"sarà la piattaforma principale per gli sviluppatori di giochitici per esplorare le partnership a livello globale e un punto di riferimento per i publisher internazionali che cercano la prossima grande novità nei giochi".L'esposizione pubblica includerà "eventi eSports, una vetrina di tecnologie emergenti per i videogiochi, laboratori di gioco, sessioni di meet-and-greet, spettacoli di cosplay e molto altro", ha aggiunto.Leggi altro...

