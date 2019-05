Fiducia a Di Maio | fino alle 20 la votazione online | Basta falsità | Di Battista e

Fiducia a Di Maio - in corso la votazione online : il vicepremier augura "Buon voto a tutti!" : Le votazioni si chiuderanno alle 20. Agli iscritti della piattaforma Rousseau il compito di decidere se confermare la Fiducia al capo politico del Movimento

Luigi Di Maio in assemblea M5S : "Pronto a cambiare ma mi serve la Fiducia" : “Se domani vengo riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione”. Lo avrebbe detto Luigi Di Maio durante l’assemblea dei gruppi parlamentari. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato il massimo. Felice che siamo tutti qui perché siamo una famiglia”, ha detto all’inizio del suo intervento alla congiunta dei parlamentari. Intervento accolto, a ...

Di Maio all’assemblea : “Riorganizzare? Sì ma prima Fiducia nel leader. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

M5s - Buffagni : “Fiducia in Di Maio capo politico. Tanti problemi - dobbiamo tornare a essere autorevoli” : “Fiducia in Di Maio come capo politico? Ci mancherebbe, non è quello il tema. Troppi incarichi? Questo dovete chiederlo a lui. Ci sono Tanti problemi, noi dobbiamo tornare a essere autorevoli. Oggi si aprirà un dibattito, poi vedremo“. A rivendicarlo Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, alla vigilia del voto su Rousseau con cui lo stesso Di Maio ha chiesto la fiducia degli iscritti del M5s sul ...

M5s - Bonafede : “Assoluta e totale Fiducia a Di Maio. Dopo sconfitte giusto non fare finta di niente e fare riflessione” : ”Mi sembra scontato: da parte mia la fiducia a Di Maio è assoluta e totale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario forense. Di Maio, ha sottolineato Bonafede, ”ha deciso di chiedere agli iscritti un atto di fiducia, è un suo gesto in un momento in cui il movimento gli ha già confermato la fiducia coma fatto da grillo e da altri esponenti ”. ...

M5s - Appendino : “Voto su Di Maio? Spero in clima sereno - ribadisco la mia Fiducia. No a clima da forconi” : “Credo sia un atto di coraggio chiedere il voto. Confermerò la fiducia a Luigi”. Lo ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a margine della presentazione in Senato del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti. “Credo sia giusto riflettere su cosa abbiamo fatto e come si può fare di meglio. Gli attacchi continui e il clima da forconi – ha aggiunto – non aiuta a fare una ...

Giovedì gli iscritti del M5S potranno votare per confermare la Fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito : Giovedì gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito, dopo il disastroso risultato del M5S alle elezioni europee. È stato lo stesso Di Maio,

Di Maio : «Lega vuole sFiduciare Conte». Campagna elettorale al rush finale tra i veleni : «Via il reato per abuso d'ufficio». «Meno stronzate». L'ultima lite in ordine cronologico tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si gioca sul terreno di uno dei reati...

Governo - Di Maio : «Non escludo che Lega voglia sFiduciare Conte» : «Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte, se lo dice Giorgetti allora può essere». Lo ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta, parlando di...

Confindustria - Boccia : “Parole che creano sFiducia contro interesse nazionale”. Di Maio : “Da me nessun no pregiudizievole” : Il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto da una standing ovation. Il premier Giuseppe Conte. Il vice Luigi Di Maio. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e la titolare della pa Giulia Bongiorno. Tutti all’assemblea di Confindustria a Roma. Dal palco, davanti alla platea degli industriali, il leader M5s ostenta una linea moderata e incassa dal presidente Vincenzo Boccia, alla sua ultima assise, un giudizio parzialmente positivo ...