Rixi | Io rispondo solo a Salvini | non a Di Maio

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Domani, giovedì 30 maggio, il Tribunale di Genova emetterà la sentenza nel cosiddetto processo per le spese pazze nella regione Liguria e tra gli imputati a rischio condanna per peculato c'è anche il viceministro alle Infrastrutture Edoardo, finito al centro delle nuove tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle.Luigi Die l'intero M5S vogliono le sue dimissioni in caso di condanna, mentre dalla Lega hanno fatto sapere ieri cheresterà al suo posto in ogni caso, anche se sarà a tutti gli effetti un pregiudicato, contrariamente a questo stabilito dal contratto di governo che i due leader e vicepremier giurano di voler rispettare ad ogni occasione. Rimborsopoli in Liguria: chiesti 3 anni e 4 mesi per il leghista, viceministro alle Infrastrutture Spese pazze in Liguria: Il sostituto procuratore Francesco Pinto ha chiesto ...

aldoceccarelli : Edoardo Rixi: 'Io rispondo solo a Salvini, non a Conte o Di Maio' - Politica111 : Edoardo Rixi: 'Io rispondo solo a Salvini, non a Conte o Di Maio' - lauraboschi49 : RT @tdrclaudio: Rixi “rispondo solo a Salvini non a Conte e di Maio” Praticamente un uomo solo al comando a parte Di Maio ma Conte un po’ d… -