MotoGp | Dall’Igna non si accontenta | “bisogna tornare a vincere | altrimenti niente

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Interrogato sulla situazione della Ducati, il Direttore Generale del team ha espresso il proprio punto di vista La situazione non è sicuramente negativa, ma ciò non toglie che la Ducati debba alzare il livello delle proprie prestazioni per stare davanti a Marquez e alla Honda. AFP/LaPeresse Lo sottolinea con forza anche Gigi Dall’Igna che, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato di essere soddisfatto ma non troppo dei risultati fin qui raggiunti: “il bicchiere deve essere per forza di cose mezzo pieno, anche perché io sono un’ottimista di natura. Anzi, neanche mezzo pieno, diciamo tre quarti pieno. E’ sicuramente vero che dobbiamo fare tutti quanti uno sforzo in più per portare a casa la vittoria, perché senza quella non si porta a casa il Campionato del Mondo. Tutti dobbiamo rimanere concentrati, sviluppare la moto e le sue ...

