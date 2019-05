Licenziare via Whatsapp è corretto? Ecco cosa dice la legge e l’etica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) di Monica Rota* E’ legittima la comunicazione di un licenziamento trasmessa via? Può essere utilizzata in giudizio la messaggisticaper incardinare un procedimento disciplinare? Posso produrre in giudizio i messaggi trasmessi dal mio datore di lavoro ove emergono chiaramente direttive e orari in un rapporto di lavoro non regolarizzato? Nei nostri studi, sempre più frequentemente, i lavoratori sollevano questioni come quelle poc’anzi citate e le risposte fornite nelle aule dei Tribunali non sono sempre univoche. Dalla nota sentenza riguardante un licenziamento intimato tramite, in cui il Tribunale di Catania ha stabilito che tale modalità è idonea ad assolvere l’onere della forma scritta, come stabilito dall’art. 2 della L. n. 604/66, è scaturito un vivace dibattito in ordine ai riflessi giuridici che tali nuovi strumenti di ...

SimonaFanzecco : RT @magibe: #mercatone non servono litigi politici. Servono lavoro e ammortizzatori sociali finché non ci sia una soluzione Vergognoso e in… - gianmancho1 : RT @CattolicoTeresa: Il Chelsea non avrebbe alcuna intenzione di licenziare il suo allenatore e anzi lo attenderebbe al via della nuova sta… - BeatriceRovigo : @GassmanGassmann @NFratoianni LICENZIAMENTO VIA FACEBOOK SENZA PREAVVISO, LEGGE FATTA DA FRANTOIANNI RENZI GENTILO… -