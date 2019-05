World Hamburger Day | 15 hamburger gourmet per festeggiare il panino più amato

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Meet Hambuger, ParmaTritalo, PalermoDonna Burgerita, MilanoFlower Burger, RomaBBQ All Stars, Lissone Unplug Food & Mixology, RomaDixie Burger House, NapoliCarrobiolo, MonzaDa Zia Mina, RomaAntica Birreria Krugel, NapoliBurger Wave, MilanoHamburgeseria, RomaDa Gigione, Pamigliano d'Arco (NA)Open Baladin, Roma Lungarno 23, FirenzeSi inizia con pane, carne, insalata e pomodoro e si completa con aggiunte di ogni tipo, a seconda di gusti e preferenze: nella sua apparente semplicità, oggi l’è un piatto che invita al connubio di sapori e accostamenti, oggetto di rivisitazioni (anche da parte di grandi chef e maestri della lievitazione), alla costante ricerca dell’abbinamento perfetto. Eppure c’è stato un tempo – non troppo lontano – in cui lo stesso rappresentava solo lo stereotipo del cibo spazzatura per antonomasia, quando mangiarne uno ...

micheleincucin1 : Quando congeliamo la carne trita, che ci serve per utilizzi a breve scadenza, perlomeno, cerchiamo di impacchettarl… - Saralamalfa89 : World Hamburger Day, i 10 più appetitosi in Italia -