Uccide con 27 pugnalate un amico e poi “abusa del corpo” | “Mi aveva battuto a un

Resistenza agli antibiotici - nuove speranze di cura con composto che Uccide i superbatteri : Gli scienziati hanno sviluppato un composto in grado di contrastare e uccidere i super batteri attualmente resistenti agli antibiotici. I super batteri oggi sono sempre più forti e contro di loro i farmaci non riescono quasi più a combattere, la Resistenza agli antibiotici ucciderà 10 milioni di persone ogni anno entro il 2050.Continua a leggere

Ucciderò Willie Kid/ Su Rete 4 il film con Robert Redford - oggi - 28 maggio 2019 - : oggi pomeriggio, martedì 28 maggio, su Rete 4 va in onda il film western Ucciderò Willie Kid, diretto da Abraham Polonsky. Il protagonista è Robert Redford.

Amavo sua sorella! Uccide la moglie Fahima con una chiave a croce mentre i figli dormono : Ahmed Dawood Seedat ha ucciso la moglie Fahima colpendola più volte con una chiave a croce e poi soffocandola, mentre i due figli di 2 e 5 anni dormivano nella stessa casa. È stato condannato a 23 anni di carcere: avrebbe commesso l'omicidio per poter avere una relazione con la cognata e sorella della vittima. Il delitto, consumatosi a Perth, in Australia, risale alla scorsa estate ma la sentenza nei suoi confronti è stata emessa solo nelle ...

Nel Napoletano Uccide il fratello con cinque coltellate al termine di una violenta lite : cinque coltellate al torace. Così un uomo di 45 anni ha ucciso il fratello maggiore, di 49 anni. La tragedia nella notte a Marano, in provincia di Napoli. Il fatto è accaduto in via Sconditi. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati dalla moglie della vittima ed hanno arrestato l’uomo che non si era allontanato dall’omicidio. ...

Era irriconoscibile! Uccide la fidanzata a colpi di piede di porco : Un uomo che ha brutalmente ucciso la sua compagna con un piede di porco è stato condannato all’ergastolo. Rosie Darbyshire, 27 anni, madre di un bimbo, era "irriconoscibile" dopo l’aggressione “senza senso” subita il 7 febbraio da Benjamin Topping, 25 anni, a Preston, in Regno Unito. L’autopsia sul corpo della sventurata ha rivelato che aveva riportato ferite facciali consistenti in almeno 50 colpi separati, oltre a lividi e tagli alle braccia e ...

Quell'ipocrisia che Uccide ancora Falcone : Felice Manti «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola» diceva Paolo Borsellino. Chi ha nemici travestiti da amici come Giovanni Falcone muore una volta all'anno, assieme alla verità sulla sua vita e sulla sua morte. Il giudice antimafia saltò in aria alle 17.58 nello svincolo di Capaci un sabato di 27 anni fa insieme alla moglie e alla sua scorta. Fu Gioacchino La Barbera, oggi pentito, a farcire ...

De Luca - definì presidente Antimafia Bindi ‘infame da Uccidere’. Ora ricorda Falcone : “Non era questa l’Italia che sognava” : Ha liquidato l’indagine per voto di scambio politico-mafioso che riguarda il suo capo di Gabinetto, Franco Alfieri, con una battuta sul Movimento Cinque Stelle. definì la presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi, “un’infame, da uccidere” dopo essere stato inserito nella lista degli impresentabili perché imputato nel processo legato alla vicenda Sea Park, nella quale è poi stato assolto. Parole talmente tanto ...

Bari - ha problemi economici e tenta di Uccidere figlio di 4 mesi : arrestato 40enne : Un bruttissimo episodio si è verificato a Conversano, nel barese, dove un uomo di 40 anni, al culmine dell'ennesima lite con la compagna per i loro problemi economici, ha tentato di uccidere il loro bambino di soli 4 mesi. Tempestivo è stato l'intervento dei carabinieri della locale stazione, che sono stati allertati da alcuni vicini che hanno assistito a tutta la scena. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, l'uomo, noto per piccoli ...

Il rogo del migrante con sette identità : brucia una casa e Uccide due donne : Tunisino. Algerino. Marocchino. Il ragazzo con sette identità diverse compare in Emilia a mezzanotte di lunedì. In tasca ha un decreto di espulsione firmato dalla questura di Roma datato 14 maggio 2019. È sdraiato per terra in piazza a Camposanto, un piccolo centro fra campi di fragole e salumifici. Sta male: un uomo lo soccorre e lo porta alla Cro...

Strage di Capaci - due nuovi indagati. Il pentito : “Per Uccidere Falcone c’era anche l’artificiere del boss Usa John Gotti” : Ventisette anni dopo ci sono due nuovi indagati per la Strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. Si tratta del pentito catanese Maurizio Avola, sicario di Cosa nostra, e del boss Marcello D’Agata, uno dei luogotenenti di maggiore fiducia dello storico capomafia Benedetto Santapaola. A indagare è la procura di Caltanissetta, l’ufficio giudiziario competente ...

Bari - tenta di Uccidere in strada il figlio neonato dopo una lite con la convivente : arrestato : E' accaduto a Conversano, dove i passanti hanno avvertito i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. L'uomo è un 40enne originario di Bari e con piccoli precedenti per scommesse clandestine e nel gioco di azzardo

Roma : diciannovenne Uccide padre violento con un pugno all'orecchio : 'Tutti sapevano' : Una tragedia nella tragedia, quella accaduta ieri mattina a Monterotondo, in provincia di Roma, dove una ragazza di soli diciannove anni ha ucciso il padre violento con un pugno all'orecchio nel tentativo di difendere se stessa e la madre dall'ennesima aggressione. L'omicidio I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 19 maggio, a Monterotondo. Deborah, appena diciannovenne, secondo quanto scrive Leggo, avrebbe sferrato un ...

Caso Lambert - i genitori contro i medici : "Lo stanno Uccidendo" : Fa discutere in Francia il Caso di Vincent Lambert, tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni, diventato suo malgrado un simbolo del dibattito sul fine vita oltralpe. I medici dell'Ospedale di Reims, dove è ricoverato, hanno avviato la procedura per interrompere ogni forma di alimentazione ed idratazione. Lambert dal 2008 si trova ricoverato pressa la struttura ospedaliera dopo un incidente stradale che gli ha provocato danni ...

Ennesimo litigio con il padre - la figlia lo Uccide con una coltellata : Lorenzo Sciaquatori, è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una coltellata alla testa. Era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza è stata fermata da carabinieri