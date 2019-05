Salvini: "A Di Maio nessun ultimatum"

lucatelese : Per la prima volta nella storia italiana un leader, Matteo Salvini, ha tre forni in cui cucinare. Di Maio, il grand… - riotta : Il silenzio del presidente @GiuseppeConteIT sullo sconquasso politico in Europa e in Italia nasconde l'imbarazzo di… - masechi : Salvini grande e unico vincitore. Disastro Di Maio. PD avanti più per inerzia (e demeriti altrui) che per meriti pr… -