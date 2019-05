Gf | Daniele riceve in diretta una lettera dai suoi genitori

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Alessandro Pagliucanel corso della serata di ieri sera ha ricevuto a sorpresa unadeidove viene spinto ad andare sempre avanti Serata di emozioni ieri al Grande Fratello per. Ha infatti ricevuto unaconsegnatagli dai. Lui, prima dire lae di leggerla davanti ai telespettatori, ha visto un filmato che ha raccolto tanti sfoghi diriguardanti il suo passato in quanto come da lui specificato ha molto sofferto: "Nella vita, ho sofferto tanto" ed altre frasi riconducibili al suo passato non semplice. La lettura dellada parte diDopo l'arrivo diin Mistery Room, Barbara D'Urso ha anche ricordato che un aneddoto raccontato danella Casa è stato oscurato dal programma a causa della pesantezza delle affermazioni. Il protagonista ha quindi preso coraggio, e con la voce ...

zazoomblog : Grande Fratello 16 Daniele riceve una lettera dai suoi genitori: Dimenticati dei fantasmi del passato e vai avanti.… - gossipblogit : Grande Fratello 16, Daniele riceve una lettera dai suoi genitori: 'Dimenticati dei fantasmi… - amoiltrash : Martina salva e il primo che inquadrano è Daniele. Daniele riceve la sorpresa e inquadrano Martina. Il GF sta risch… -