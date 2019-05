Compak – Penultima giornata del regionale | San Fruttuoso in testa

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019)deldi: Saninin un rush finale sempre più incerto. Dopo la quarta eprova del campionatoestivo 2019 di, il Sanspariglia le carte, si porta ine rimanda all’ultimo atto il discorso scudetto, con quattro sodalizi racchiusi in un fazzoletto di punti da difendere coi denti nel rush finale. Domenica scorsa, infatti, sulle pedane mantovane del centro Sandi Castel Goffredo, è andata in scena una belladi sport con i padroni di casa, come peraltro pronosticato, pronti a riprendersi la scena, tanto da non permetterci più il lusso di poterci sbilanciare nei tanto cari pronostici del “toto – scudetto”. A stretto contatto di gomito, troviamo infatti le formazioni del San, i bresciani del Tav Valle Duppo di Lodrino, i meneghini del Tav Il Campanile di ...