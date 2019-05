Altro che lo streaming Faccio rivivere i classici dei Police

Il PD rinasce e sorpassa i 5 stelle. Zingaretti : “Noi siamo l’alternativa a Salvini - Altro che i grillini” : Risultato clamoroso alle Europee per il PD, che torna forte dopo la batosta delle ultime elezioni. Zingaretti annuncia di dare battaglia a Salvini: “Noi siamo l’alternativa” Ed è abbastanza per far scoppiare l’entusiasmo, quando alle 23 le tv danno i primi exit poll e nella stanza di Nicola Zingaretti al Nazareno il segretario del Pd … Continue reading Il PD rinasce e sorpassa i 5 stelle. Zingaretti: “Noi ...

Quanto è già vecchio l’iPhone 11 : Altro che una novità il dual bluetooth : L'iPhone 11 rischia non avere nessun plus che davvero possa spingere i fan di Apple all'acquisto (almeno i più indecisi). Finora, le indiscrezioni sul telefono rilasciate sono state alQuanto sobrie e nessuna specifica hardware e software sembrerebbe voler fare la differenza. E neppure l'ultima appena chiacchiera, ossia l'introduzione della modalità dual bluetooth, già ben nota nell'universo Android e non certo solo il device di fascia alta ma ...

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : Martina Criscio sfiora il podio - Altro successo di Sofya Velikaya : Martina Criscio sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola a Mosca. La 25enne pugliese ha realizzato sulle pedane russe la migliore prestazione stagionale, ma non è bastata per chiudere tra le prime tre. L’azzurra è stata sconfitta ai quarti all’ultima stoccata (15-14) dall’ungherese Liza Pusztai. In precedenza Criscio aveva superato 15-14 la tedesca Anna Limbach, poi era riuscita a battere 15-12 la forte francese Cecilia Berder, testa di serie ...

Altro che porti chiusi e multe a chi soccorre : il piano di Salvini è contro il diritto e i diritti : Le politiche del ministero dell'Interno, parlando di porti chiusi e di multe alle Ong che soccorrono i migranti in mare, non solo si scontrano con una morale che antepone la dignità umana alla normativa che regola l'immigrazione, ma in alcuni punti cozzano anche con il quadro giuridico sovranazionale. Vediamo perché.Continua a leggere

Altro che più arrivi a maggio : ecco i veri numeri degli sbarchi : Mauro Indelicato Il ministero dell'interno smentisce chi parla della possibilità dell'aumento degli sbarchi nell'ultimo mese: "In Italia entrati 1.425 migranti dal 1 gennaio - confermano fonti del Viminale - Per la prima volta il numero dei rimpatri supera quello degli arrivi" “Gli sbarchi sono diminuiti dell’86.83% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”: sono fonti del Viminale a ribadire un dato visto profondamente al ...

MotoGp – Altro che cena a lume di candela : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scelgono un… “pranzo con vista Romagna” [VIDEO] : Pranzetto romantico per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella modella pubblica un soleggiato video sui social Settimana di relax per i piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez ha trionfato a Le Mans, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del quinto posto. Il Dottore, in vista del nuovo appuntamento della stagione ha deciso di godersi un po’ di meritato ...

Eliana Michelazzo - Altro giallo. La Perricciolo ricoverata per abuso di farmaci - cosa scrive lei : non torna : Paura per Pamela Perricciolo, l'agente coinvolta insieme a Pamela Prati ed Eliana Michelazzo nel clamoroso caso Mark Caltagirone. Poche ore dopo l'intervista a Live - Non è la D'Urso la socia Michelazzo ammetteva che il fantomatico fidanzato della Prati in realtà non fosse mai esistito, la Perriccio

Buschini : retata Casamonica Altro segnale per ribadire che non c’è posto per mafie nel Lazio : Roma – “Un ringraziamento, da parte mia e del Consiglio regionale del Lazio, a magistratura e forze dell’ordine che senza sosta lavorano per ripristinare la legalita’ nel nostro territorio. L’operazione di oggi e’ un altro, fondamentale, segnale per ribadire che non c’e’ posto per le mafie nel Lazio”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro ...

Formigli ospita Di Maio e sfida (ancora) Salvini : "Uno è venuto - l'Altro sono due anni che lo aspettiamo" : Se Matteo Salvini torna dalla Gruber, Formigli risponde con Luigi Di Maio. Il Ministro dell’Interno diserta ancora Piazzapulita e scende alla fermata precedente, bissando l’ospitata a Otto e Mezzo dopo quella dell’8 maggio scorso.Un caso, o forse una provocazione per un vicepremier che manca dal programma del giovedì di La7 dall’autunno del 2017. Giorni di attesa che Formigli sembra contare pazientemente:prosegui la letturaFormigli ospita ...

Altro che lavoro sicuro e stabile - caro Di Maio : L'economica italiana è ferma, oscillante tra lo 0 e lo “0 virgola” di crescita del pil. Il governo, forse, se ne preoccuperà dopo il voto di domenica sperando che le elezioni non rendano ancora più insopportabile la convivenza fra Lega e M5s. Nel frattempo, però, i numeri continuano a descrivere una

Chiuso un Altro asilo no vax. La mappa delle scuole fantasma che piacciono agli antivaccinisti : Un uomo di 38 anni e una donna di 54 sono stati denunciati per aver aperto un asilo abusivo nel quale alcuni genitori no vax avevano deciso di portare i propri figli. La scuola materna era stata organizzata in una villetta in mezzo alla campagna nella località “Su Suergiu” di Villacidro, a 60 chilom

Brexit - Theresa May al capolinea : lascia un Altro ministro a poche ore dal voto : Partiti di Governo e opposizioni respingono le ultime proposte della premier per un quarto voto sull’accordo e premono per le sue dimissioni. Si dimette Andrea Leadsom, figura di primo piano dei Brexiteers. Intanto il colosso dell’acciaio entra in amministrazione controllata...

Mediaset - svelato il compenso di Paolo Bonolis : cachet - quanto guadagna Mister Avanti un Altro : Mediaset paga bene i suoi artisti. Come riporta il sito di Italia Oggi, uno dei più remunerati è Paolo Bonolis, conduttore dalle uova d'oro. Il suo contratto prevede una parte fissa molto alta a cui si aggiungono i compensi per il quiz del preserale e dei programmi in prime time. In totale il condut

Altro che fase 2 : Di Maio ha paura che Salvini faccia sul serio e preannuncia un dopo voto aggressivo : Alla campagna elettorale delle Europee se ne è innescata un’altra, quella del dopo voto. Luigi Di Maio organizza una conferenza stampa in pompa magna, la location è il Tempio di Adriano, schiera tutti i ministri e annuncia la fase due del governo. In realtà di fase due parla ben poco, così come di Europa alla vigilia del 26 maggio. Bensì il messaggio che lancia guarda già alla prossima settimana e ...