Traffico Roma del 27-05-2019 ore 19 | 00

(Di lunedì 27 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 28 MAGGIOORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PERDALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORO ITALICO IN CENTRO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO VERSO IL POLICLINICO.INTENSO SU CODE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXII A VIA VITTORIO MONTIGLIO VERSO VIA BOCCEA. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E ...

