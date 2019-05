Meteo La settimana inizia col vortice ciclonico | tutta Italia sotto la pioggia

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo anche nella prossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...

Meteo - ancora pioggia nel fine settimana : “Verso un’estate di possibili eventi estremi” : Sarà un weekend di piogge, quello che si apre domani, prima e soprattutto al Nord e poi, nel giorno delle elezioni europee e amministrative, al Centrosud e in misura minore al settentrione. E anche la prossima settimana partira’ molto instabile, con un impulso freddo che potrebbe giungere nei giorni a seguire. Per l’alta pressione, quindi, bisognera’ probabilmente attendere i primi di giugno. Intanto arrivano le prime ...

Meteo - un altro weekend di temporali - vento e grandine. La prossima settimana arriverà un ciclone polare : Temperature in lieve aumento. Il giugno che verrà: caldo dai primi giorni del mese e temporali pomeridiani

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo sull’Italia nel weekend - persisterà al Sud a inizio settimana : I prossimi giorni saranno caratterizzati da violenti temporali pomeridiani sull’Italia, in particolare al Centro-Nord, che ci porteranno ad un weekend di maltempo su tutta la penisola. Lunedì 27 maggio, le condizioni dovrebbero migliorare al Nord, mentre persisterà l’instabilità sulle regioni meridionali. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, venerdì 24 maggio, e per i quattro ...

Meteo : poco meglio in settimana - nel week-end nuovo tracollo della primavera! : Le condizioni del tempo stanno gradualmente migliorando su buona parte d'Italia dopo una fase davvero prolungata di maltempo, di stampo atlantico, che ha coinvolto lo stivale da nord a sud nelle...

“Settimana da incubo”. Meteo - niente di buono nei prossimi giorni : La situazione Meteorologica generale continua ad essere piuttosto complicata sul bacino del Mediterraneo. Il tempo subisce la negativa assenza di una figura di alta pressione in grado di garantirci la quiete atmosferica e soprattutto un tipo di clima mite e gradevole come spesso avviene nel mese di maggio. La settimana appena iniziata potrebbe essere ancora contrassegnata da una sorta di instabilità no-stop con temporali sempre in agguato. Il ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : alternanza di bel tempo e instabilità in settimana - maltempo al Sud nel weekend : Maggio continua all’insegna del maltempo anche nella terza settimana piena del mese sull’Italia. Dopo aver avuto condizioni insolite e tipicamente invernali in tutti i weekend del mese finora, il Sud sembra destinato a vivere un altro fine settimana di maltempo dopo diversi giorni caratterizzati da alternanza di bel tempo e instabilità su tutto il Paese. Maggio, insomma, conferma le sue anomalie anche nella seconda parte del mese. Ecco le ...

Meteo : inizio di settimana tra nubi e acquazzoni da nord a sud - le previsioni : Ennesimo inizio di settimana dal sapore autunnale in questo insolito mese di maggio : dalle immagini satellitari si evince la presenza di tantissime nubi all'interno del Mediterraneo originate dal...

Meteo - l’inverno di Maggio continua : weekend di maltempo in tutt’Italia - ancora più freddo la prossima settimana : Meteo – continua l’inverno di questo Maggio più che pazzo sull’Italia: potrebbe concludersi con le anomalie negative mensili più importanti di sempre in Italia da quando esistono i rilevamenti Meteorologici. E stiamo vivendo l’ennesimo weekend di questa Primavera dai connotati tipicamente invernali: sta piovendo su gran parte d’Italia, con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. In pieno ...

Allerta Meteo Veneto : fine settimana con precipitazioni e rovesci : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato alle ore 14 di oggi: per criticità geologica, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel ...

MotoGP - GP Francia 2019 : le previsioni Meteo del fine settimana. Rischio pioggia concreto per le qualifiche - temperature basse per tutto il weekend : Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, ...

Meteo - il maltempo continua a flagellare l’Italia : piogge no-stop per tutta la settimana - nuova allerta per il weekend [MAPPE] : Meteo – Il maltempo continua a flagellare l’Italia: le piogge torrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, ...

Meteo : depressione bloccata sull'Italia - inizio di settimana autunnale : La perturbazione giunta sabato sera sull'Italia non accenna minimamente ad esaurirsi o ad allontanarsi a causa della particolare configurazione barica venuta a svilupparsi nelle ultime ore nello...

Meteo - le previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : la prossima settimana si apre con freddo e maltempo - miglioramento dal 20 Maggio in poi : Dopo il 2° aprile più caldo di sempre nel mondo, il mese di Maggio ha portato condizioni tipicamente invernali su un’ampia fascia dell’Europa a causa di una potente irruzione artica nel weekend del 4-5 Maggio. Ma anche il secondo fine settimana del mese, quello dell’11-12 Maggio, ha in serbo qualcosa di simile, con un’altra irruzione artica che raggiungerà anche l’Italia e i Balcani e continuerà anche all’inizio della prossima settimana, ...