Francesco Giorgino | età | altezza | peso | moglie e figli

(Di lunedì 27 maggio 2019) Quello diè uno dei volti più noti della televisione italiana. Da anni alla conduzione del TG1 in onda la sera alle ore 20:00 su Rai1, è in realtà molto più di uno stimato giornalista. Da quasi 30 anni è infatti un personaggio di punta della Rai, che di fatto ha rappresentato da sempre la sua casa professionale.è inoltre docente a contratto all’Università Sapienza di Roma, dove insegna Teorie e tecniche del newsmaking alla facoltà di Scienze della comunicazione. Sin da bambino, la sua grande passione era il giornalismo, ma venendo da una famiglia di giuristi ha deciso di assecondare il desiderio dei suoi genitori. Si laurea in Giurisprudenza presentando una tesi sul ‘Sistema radiotelevisivo pubblico e privato ed ordinamento costituzionale’. Due anni prima, nel 1988, era già giornalista pubblicista. La svolta arriva nel 1991, quando dopo alcune ...

