ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’emittente radiofonica Crc ha rivelato dei retroscena sul summit che ci è stato la settimana scorsa tra il presidente del Napoli Aurelio Dee l’allenatore Carlo. Gli esiti non sarebbero stati quelli sperati e non ci sarebbeper gli intenti di. Questo il comunicato della radio “In questo momento non c’è un’unità di intenti tra quello che vuolee quello che vuole ADL”. Lo afferma la redazione di Radio CRC che cerca di fare il punto della situazione: “Nella riunione che c’è stata giovedì scorso a casa, sono emersi alcuni indizi: pare che questo incontro non sia andato benissimo. Giovedì-venerdì si rincontreranno di nuovo per trovare la quadra per andare d’amore e d’. Un indizio? Katiaha scritto un messaggio: “Il calcio è bugia”. ...

napolista : CRC svela una mancanza di accordo sul mercato per #Ancelotti e #DeLaurentiis Secondo l’emittente radiofonica il sum… - SSCNapoliNews : CRC svela una mancanza di accordo sul mercato per Ancelotti e De Laurentiis -