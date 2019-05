Champions | Inter verso terza fascia | Atalanta in quarta

Champions - Inter verso la terza fascia : Atalanta in quarta : Una italiana per fascia in Champions League. Aspettando il completamento del quadro delle qualificate, definitivo solo dopo i preliminari della prossima estate, secondo la Gazzetta dello Sport le quattro italiane si divideranno una per ciascuna fascia nel prossimo sorteggio per la fase a gironi. Per quanto riguarda la prima fascia, tutto sarà più chiaro dopo […] L'articolo Champions, Inter verso la terza fascia: Atalanta in quarta è stato ...

Inter thriller - rischia tutto ma salva Champions : L'Inter vola in Champions e condanna l'Empoli alla serie B. I nerazzurri si impongono per 2-1 dopo un match al cardiopalma nel quale succede di tutto, compreso un rigore sbagliato da Icardi. Il bomber argentino chiude tra i fischi di San Siro quella che potrebbe essere la sua ultima partita con l'Inter. L'Empoli di Andreazzoli lotta fino all'ultimo con grande generosità, nella ripresa risponde al gol di Keita con Traorè ma deve arrendersi al gol ...

Inter-Empoli 2-1 - le pagelle : Keita - Nainggolan e Handanovic portano la Champions League : L'ultima giornata di campionato ha segnato i suoi verdetti. L'Inter batte l'Empoli 2-1 e vola in Champions League, mentre i toscani retrocedono in Serie B. I nerazzurri passano in vantaggio con Keita al 51', pareggio di Traore al 76' e gol vittoria di Nainggolan all'81'. I padroni di casa chiudono al quarto posto con 69 punti, a più uno sul Milan. Gli ospiti, invece, chiudono a quota 38 a pari punti con il Genoa e retrocedono per lo svantaggio ...

VIDEO Inter-Empoli 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Nainggolan spedisce i nerazzurri in Champions League! Toscani in Serie B : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 2-1 nel match valido per la 38^ giornata di Serie A, Nainggolan ha segnato il gol vittoria all’81’ e ha mandato in visibilio il pubblico di San Siro: i nerazzurri si sono infatti qualificati alla prossima edizione della Champions League, la squadra di Spalletti ha sofferto fino all’ultimo minuto ma con una zampata è riuscita a raggiungere l’obiettivo stagionale. I Toscani, ...