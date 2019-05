Scoperto e chiuso l’asilo no-vax Burioni | «A volte la realtà supera la fantasia»

vanityfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Una villetta in mezzo alla campagna, come tante altre, ma al cui interno, però, c’erano aule, banchi, giochi, due maestre e una ventina di bambini tra i 3 e i 6 anni. Siamo nella periferia del Cagliaritano, nella località Su Suergiu di Villacidro e lì, ben nascosta, era stata aperta la scuola materna in cui i genitori contro i vaccini obbligatori potevano portare i loro bambini.abusivo, è statoe smantellato dai carabinieri dei Nas, i quali sono arrivati grazie ad alcune segnalazioni anonime e dopo alcuni giorni di appostamenti. «I primi accertamenti che abbiamo effettuato – conferma il comandante del Nucleo antisofisticazioni di Cagliari, Davide Colajanni alla Stampa – ci hanno consentito di verificare che i bambini non avevano mai fatto il vaccino e alcuni non avevano fatto il necessario richiamo. Ancora non abbiamo completato le verifiche su tutti i ...

