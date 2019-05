Laura Winterling e i segreti degli astronauti al Wired Nex Fest

wired

(Di domenica 26 maggio 2019) (foto: Vincenti/Ruscio) Social, affidabili e curiosi. Gliin genere sono così e non è difficile quindi capire perché ispirino così tante persone. Parola di: ceo di Space time concepts GmbH, conosce benissimo il tema. È stata infatti astronaut support officer e istruttrice presso l’European Astronaut Centre per l’Esa l’agenzia spaziale europea. Detto più semplicemente,ha contribuito a formare gli uomini e le donne che partecipano alle missioni spaziali sulla Iss (stazione spaziale internazionale). Una posizione di grande impegno ma anche di sicuro privilegio per osservare numerose dinamiche sconosciute al resto del mondo; le racconta alla platea delNext, a cui ha preso parte nella giornata conclusiva con lo speech dal titolo Viaggi spaziali. Quali sono i requisiti per selezionare un astronauta? L’addestramento ...

