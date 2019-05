calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019)che si è verificato nel mondo del calcio, al 66′ del match tra Harkemase Boys e HSV Hoek, quarta divisione olandese, l’arbitro è andato in rete e successivamenteto la sua rete. Dopo un salvataggio sulla linea del portiere di casa, arriva il tiro di un calciatore dell’Hoek che colpisce il palo prima di rimbalzare verso l’arbitro, il direttore di gara hato involontariamente e nonostante le protesta ha concesso il gol. Nonostante l’l’Harkemase ha vinto 4-2. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, l’arbitroil gol CalcioWeb.

CalcioWeb : Incredibile episodio, l'arbitro segna e convalida il gol - marlenpizzo : RT @radio_m2o: Il primo episodio della nostra intervista a @giorgiomoroder, in occasione della puntata speciale di domenica 19 maggio in cu… - shuffocri : RT @radio_m2o: Il primo episodio della nostra intervista a @giorgiomoroder, in occasione della puntata speciale di domenica 19 maggio in cu… -