Giro d’Italia 2019 | Bahrain-Merida perfetta | Caruso e Pozzovivo super | poi la stoccata di

(Di domenica 26 maggio 2019) Meglio di quanto è stato fatto oggi difficilmente si poteva. Laaveva sicuramente puntato da tempo a questa quindicesima tappa deld’Italia, partita da Ivrea e giunta a Como, che ricordava in parte ildi Lombardia, una delle classiche più amate da Vincenzo Nibali e sicuramente più adatte allo Squalo per il percorso a disposizione. Ghisallo, Colma di Sormano e Civiglio: tre salite viste e riviste nella Classica delle Foglie Morte, dove lo Squalo aveva già dato spettacolo negli anni passati vincendo per due volte. La seconda settimana della Corsa Rosa si chiude con la squadra asiatica all’attacco. I protagonisti sono i soliti: Damianoe Domenico. Il siciliano ed il lucano si stanno dimostrando quasi sicuramente i migliori gregari in salita tra tutte le squadre: nonostante una prima settimana di difficoltà per entrambi, il primo ...

