romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2019) E’il. Aveva 75 anni. L’annuncio sul sito di Repubblica. “Una perdita enorme per il giornalismo italiano e non solo. Colto, ironico, poliedrico, la voce e la penna dimanchera’ moltissimo a tutte e tutti noi”. Lo scrive su twitter la senatrice Pd Valeria Fedeli. “Addio a, grande testa, grande penna. Per me un punto di riferimento”. Lo scrive su twitter Davide Faraone (Pd). Biografia (Wikipedia)nacque a Bastiglia (provincia di Modena), figlio di Guglielmo(fu direttore della Domenica del Corriere e del Giorno) e deputato della Democrazia Cristiana, e fratello di Guido. Dopo l’infanzia trascorsa a Modena1, si trasferisce con la famiglia a Milano, dove studia al Liceo Parini.collabora al giornalino del liceo La ...

TgLa7 : E' morto il giornalista e scrittore Vittorio #Zucconi. Aveva 75 anni. L'annuncio sul sito di @repubblica - Corriere : Morto Vittorio Zucconi, il mondo del giornalismo in lutto - SkyTG24 : #UltimOra E' morto il giornalista e scrittore Vittorio #Zucconi. Aveva 74 anni. L'annuncio sul sito di #Repubblica… -